مرور بيشة يطيح بمركبة مسروقة حاول قائدها الهروب وتغيير مساره

جرى التحفظ عليهما وإحالتهما للجهة المختصة

تمكن أفراد شعبة مرور محافظة بيشة اليوم من ضبط مركبة مسروقة خلال القيام بحملة مرورية على طريق بيشة- خميس مشيط حاول قائدها الهروب بتغيير مساره.

وأشارت المصادر إلى أن مرور بيشة تمكن من الإطاحة بسيارة مسروقة كانت مع أحد الأشخاص حاول الهرب من المرور وقام بتغيير مساره باتجاه طريق الملك عبدالله، إلا أنه تم استيقافه من قبل رجال المرور تحت إشراف ومتابعة مدير الشعبة "العقيد مناحي السبيعي".

وأضافت المصادر أنه اتضح بعد تمرير بيانات المركبة أنها مسروقة وجرى التحفظ على المركبة وقائدها وإحالتهما للجهة المختصة بشرطة بيشة لإكمال اللازم.