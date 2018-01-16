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"مرور مكة" يبدأ تنفيذ الخطة المرورية للاختبارات

​"البدري": نقاط لمنع الشاحنات ومتابعة لمواقع المدارس والتفحيط

أنهت إدارة مرور العاصمة المقدسة استعداداتها لتنفيذ الخطة المرورية التي أعدتها خلال أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وحذرت من أنه لا تهاون مع مرتكبي المخالفات المرورية، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الجزائية بحق كل مخالف، مؤكدة تشديد المتابعة المرورية لكافة ميادين يأتي منها أمام المدارس وبعض المواقع العامة بإشراف مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم أمين البدري . 


وأوضح العقيد البدري أنه تم إعداد خطة متكاملة لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وأداء اختباراتهم والحرص على إزالة كل من شأنه التأثير على سرعة وصولهم.


وبين أن الخطة تضمنت نشر الدوريات الرسمية والدراجات النارية في جميع المواقع التي تشمل نقاط منع الشاحنات أو التقاطعات الرئيسية والطرق الدائرية ويعتمد التنفيذ على وجود فرقتين ميدانيتين: فرقة آخر الليل ويستمر إلى الساعة الثامنة صباحًا، وفرقة صباحية تبدأ عملها مبكراً من الساعة الخامسة والنصف فجرًا، ويتم التداخل بينهما لضمان تغطية جميع المواقع، حيث تم تخصيص مجموعة من الدوريات الرسمية والمرور السري ودوريات البحث يقتصر دورها على متابعة مواقع المدارس والمواقع التي يتوقع حدوث حالات للتفحيط بها، أو تجمع لبعض المركبات المخالفة، وتستمر بذلك حتى التأكد من خلو جميع هذه المواقع من الحركة المرورية. 

وناشد العقيد البدري أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلبة، وخاصة فور الانتهاء من الاختبارات، مع ضرورة توعيتهم والحرص على سلامتهم والتأكيد عليهم بعدم ارتكاب المخالفات. 

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"مرور مكة" يبدأ تنفيذ الخطة المرورية للاختبارات
سبق

أنهت إدارة مرور العاصمة المقدسة استعداداتها لتنفيذ الخطة المرورية التي أعدتها خلال أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وحذرت من أنه لا تهاون مع مرتكبي المخالفات المرورية، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الجزائية بحق كل مخالف، مؤكدة تشديد المتابعة المرورية لكافة ميادين يأتي منها أمام المدارس وبعض المواقع العامة بإشراف مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم أمين البدري . 


وأوضح العقيد البدري أنه تم إعداد خطة متكاملة لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وأداء اختباراتهم والحرص على إزالة كل من شأنه التأثير على سرعة وصولهم.


وبين أن الخطة تضمنت نشر الدوريات الرسمية والدراجات النارية في جميع المواقع التي تشمل نقاط منع الشاحنات أو التقاطعات الرئيسية والطرق الدائرية ويعتمد التنفيذ على وجود فرقتين ميدانيتين: فرقة آخر الليل ويستمر إلى الساعة الثامنة صباحًا، وفرقة صباحية تبدأ عملها مبكراً من الساعة الخامسة والنصف فجرًا، ويتم التداخل بينهما لضمان تغطية جميع المواقع، حيث تم تخصيص مجموعة من الدوريات الرسمية والمرور السري ودوريات البحث يقتصر دورها على متابعة مواقع المدارس والمواقع التي يتوقع حدوث حالات للتفحيط بها، أو تجمع لبعض المركبات المخالفة، وتستمر بذلك حتى التأكد من خلو جميع هذه المواقع من الحركة المرورية. 

وناشد العقيد البدري أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلبة، وخاصة فور الانتهاء من الاختبارات، مع ضرورة توعيتهم والحرص على سلامتهم والتأكيد عليهم بعدم ارتكاب المخالفات. 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:41 PM
​"البدري": نقاط لمنع الشاحنات ومتابعة لمواقع المدارس والتفحيط

"مرور مكة" يبدأ تنفيذ الخطة المرورية للاختبارات

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حاتم العميري - مكة المكرمة
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أنهت إدارة مرور العاصمة المقدسة استعداداتها لتنفيذ الخطة المرورية التي أعدتها خلال أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وحذرت من أنه لا تهاون مع مرتكبي المخالفات المرورية، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الجزائية بحق كل مخالف، مؤكدة تشديد المتابعة المرورية لكافة ميادين يأتي منها أمام المدارس وبعض المواقع العامة بإشراف مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم أمين البدري . 


وأوضح العقيد البدري أنه تم إعداد خطة متكاملة لضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وأداء اختباراتهم والحرص على إزالة كل من شأنه التأثير على سرعة وصولهم.


وبين أن الخطة تضمنت نشر الدوريات الرسمية والدراجات النارية في جميع المواقع التي تشمل نقاط منع الشاحنات أو التقاطعات الرئيسية والطرق الدائرية ويعتمد التنفيذ على وجود فرقتين ميدانيتين: فرقة آخر الليل ويستمر إلى الساعة الثامنة صباحًا، وفرقة صباحية تبدأ عملها مبكراً من الساعة الخامسة والنصف فجرًا، ويتم التداخل بينهما لضمان تغطية جميع المواقع، حيث تم تخصيص مجموعة من الدوريات الرسمية والمرور السري ودوريات البحث يقتصر دورها على متابعة مواقع المدارس والمواقع التي يتوقع حدوث حالات للتفحيط بها، أو تجمع لبعض المركبات المخالفة، وتستمر بذلك حتى التأكد من خلو جميع هذه المواقع من الحركة المرورية. 

وناشد العقيد البدري أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلبة، وخاصة فور الانتهاء من الاختبارات، مع ضرورة توعيتهم والحرص على سلامتهم والتأكيد عليهم بعدم ارتكاب المخالفات. 

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