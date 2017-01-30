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"مرور مكة" يحجز مركبة ويخالف مالكها سمح لطفل بالقيادة بأحد الطرقات الرئيسة

جاء ذلك بعد انتشار مقطع وثقه مواطن يناشد فيه محاسبة مَن سمح له بالقيادة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين، يظهر فيه طفل، لم يتجاوز العاشرة من عمره، يقود سيارة، وبرفقته أربعة أطفال آخرين، وذلك في أحد طرق العاصمة المقدسة.
 
ويتضح من مقطع الفيديو أن الطفل عندما شاهد الشخص الذي يقوم بتصويره ظل ملتفتا إليه، يتحدث معه معترضًا على التصوير، دون أن ينتبه للطريق أمامه.
 
وناشد مصوِّر الفيديو "مرور مكة" القيام بالإجراء اللازم تجاه هذه المخالفة. علمًا بأنه قام بتصوير لوحات السيارة.
 
 وفي تجاوب سريع أوضح الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، أنه تم استدعاء مالك المركبة للهيئة المرورية، وتم حجز المركبة، وإصدار مخالفة على قائد المركبة لعدم حمل رخصة قيادة بقيمة٩٠٠ ريال، وأيضًا إصدار مخالفة تضامنية على مالك المركبة بقيمة ٩٠٠ ريال.
 
 وأهاب الأنصاري بمالكي المركبات لعدم تمكين صغار السن من قيادة مركباتهم؛ لما في ذلك من خطورة على أرواح مرتادي الطريق، ولأن ذلك يعرضهم إلى جزاءات أنظمة المرور. 
 
 

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"مرور مكة" يحجز مركبة ويخالف مالكها سمح لطفل بالقيادة بأحد الطرقات الرئيسة
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين، يظهر فيه طفل، لم يتجاوز العاشرة من عمره، يقود سيارة، وبرفقته أربعة أطفال آخرين، وذلك في أحد طرق العاصمة المقدسة.
 
ويتضح من مقطع الفيديو أن الطفل عندما شاهد الشخص الذي يقوم بتصويره ظل ملتفتا إليه، يتحدث معه معترضًا على التصوير، دون أن ينتبه للطريق أمامه.
 
وناشد مصوِّر الفيديو "مرور مكة" القيام بالإجراء اللازم تجاه هذه المخالفة. علمًا بأنه قام بتصوير لوحات السيارة.
 
 وفي تجاوب سريع أوضح الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، أنه تم استدعاء مالك المركبة للهيئة المرورية، وتم حجز المركبة، وإصدار مخالفة على قائد المركبة لعدم حمل رخصة قيادة بقيمة٩٠٠ ريال، وأيضًا إصدار مخالفة تضامنية على مالك المركبة بقيمة ٩٠٠ ريال.
 
 وأهاب الأنصاري بمالكي المركبات لعدم تمكين صغار السن من قيادة مركباتهم؛ لما في ذلك من خطورة على أرواح مرتادي الطريق، ولأن ذلك يعرضهم إلى جزاءات أنظمة المرور. 
 
 

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:03 AM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:12 PM
جاء ذلك بعد انتشار مقطع وثقه مواطن يناشد فيه محاسبة مَن سمح له بالقيادة

"مرور مكة" يحجز مركبة ويخالف مالكها سمح لطفل بالقيادة بأحد الطرقات الرئيسة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
20
31,877

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين، يظهر فيه طفل، لم يتجاوز العاشرة من عمره، يقود سيارة، وبرفقته أربعة أطفال آخرين، وذلك في أحد طرق العاصمة المقدسة.
 
ويتضح من مقطع الفيديو أن الطفل عندما شاهد الشخص الذي يقوم بتصويره ظل ملتفتا إليه، يتحدث معه معترضًا على التصوير، دون أن ينتبه للطريق أمامه.
 
وناشد مصوِّر الفيديو "مرور مكة" القيام بالإجراء اللازم تجاه هذه المخالفة. علمًا بأنه قام بتصوير لوحات السيارة.
 
 وفي تجاوب سريع أوضح الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، أنه تم استدعاء مالك المركبة للهيئة المرورية، وتم حجز المركبة، وإصدار مخالفة على قائد المركبة لعدم حمل رخصة قيادة بقيمة٩٠٠ ريال، وأيضًا إصدار مخالفة تضامنية على مالك المركبة بقيمة ٩٠٠ ريال.
 
 وأهاب الأنصاري بمالكي المركبات لعدم تمكين صغار السن من قيادة مركباتهم؛ لما في ذلك من خطورة على أرواح مرتادي الطريق، ولأن ذلك يعرضهم إلى جزاءات أنظمة المرور. 
 
 

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