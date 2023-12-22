مسؤول "إسرائيلي": "حزب الله" يقاتل في سوريا بأسلحة أمريكية تتبع الجيش اللبناني

فضيحة تأتي بعد تقارير نقلتها "سبق" عن تدريب واشنطن لمليشيات "الحشد" بالعراق

في فضيحة جديدة من فضائح إدارة باراك أوباما، اتّهم مسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع المستوى، أمس، "حزب الله" اللبناني باستخدام ناقلات جند مدرعة قدّمتها الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني، في معاركه في سوريا.

وبحسب "فرانس برس"، قال المسؤول الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "إسرائيل تعرفت على ناقلات الجنود المدرعة، وهي تلك التي قدّمتها الولايات المتحدة إلى لبنان"، وأضاف المسؤول: "نقلت إسرائيل للولايات المتحدة قبل أسابيع عدة هذه المعلومات"، من دون أن يحدد عدد الناقلات المدرعة المتهم "حزب الله" باستخدامها.

وتراقب "إسرائيل" عن كثب أنشطة "حزب الله" الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري في الحرب في سوريا؛ حيث قال المسؤول "الإسرائيلي" إن ناقلات الجند المدرعة ربما سلّمها الجيش اللبناني لـ"حزب الله"، كجزء من صفقة، مؤكداً أن الحزب شدّد قبضته على المؤسسات اللبنانية المركزية.

وفي الأسابيع الأخيرة الماضية، أظهرت لقطات مصورة على صفحات التواصل الاجتماعي، صوراً لعرض عسكري لقوات "حزب الله" في بلدة القصير السورية التي استعادها من المعارضة في العام 2013 في أول انتصار له بعد أن تدخل لدعم نظام بشار الأسد.

وفي هذا العرض، يمكن رؤية دبابات ومركبات مدرعة ومدفعية مضادة للطائرات يرفرف عليهم علم الحزب الأصفر، وفي الشهر الماضي أعربت واشنطن عن قلقها وقالت: سنشعر بقلق بالغ، إذا كانت المعدات العسكرية التي زوّدنا بها الجيش اللبناني وصلت إلى "حزب الله".

ونفى، حينها، الجيش اللبناني أن تكون هذه المعدات العسكرية التي ظهرت بالصور من معداته، وبحسب المسؤول "الإسرائيلي" ينشر "حزب الله" في سوريا نحو 8 آلاف مقاتل، ويقدر أن 1700 من مقاتليه قُتلوا هناك منذ بدء الحرب في سوريا في عام 2011.

وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، قد كشفت في تقرير لها ونشرته "سبق"، في حينه، عن تدريب القوات الأمريكية في العراق لمليشيات الحشد الشعبي العراقية لمقاتلة تنظيم "داعش"؛ بعد قرار دمجها في الجيش العراقي، وأكد التقرير أن بعض هذه المليشيات ما زال في قائمة أمريكا للمنظمات الإرهابية، وتطرح هذه الفضيحة الجديدة لاستخدام "حزب الله" المصنف إرهابياً في أمريكا أسلحة أمريكية متطورة لقتل الشعب السوري، سؤالاً محيراً: "هل ما يحدث مصادفة أم مؤامرة؟".