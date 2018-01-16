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مسؤول كويتي: لا لحوم خنازير أو حمير أو كلاب في أسواقنا

أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان، أن السوق الكويتية خالٍية تمام من لحوم الخنازير والحمير و الكلاب، وأن ما يشاع عن ذلك غير صحيح، ويجب أن يعاقب مروج الشائعة بصورة فورية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، يأتي تصريح القطان ردا على الشائعات التي أرقت المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة، ودأبت على دب الرعب في نفوس البعض، بعد إذاعة أخبار كاذبة عن عمليات ضبط محال جزارة تبيع لحوم الخنازير والحمير والكلاب.

وقالت الصحيفة إنها رافقت فريق طوارئ العاصمة في جولة ميدانية، شملت سوق اللحوم ومحال الجزارة والمخازن في منطقتي الشويخ والري، وقال القطان إن عملية التفتيش على محال اللحوم تتم بصورة مستمرة عبر مفتشي الفريق، بغرض التأكد بالدرجة الأولى من الأختام المدبوغة على الذبائح، إضافة للتأكد من السيارات المستخدمة في نقل اللحوم، ومدى تطابقها مع الاشتراطات الصحية.

ونقلت الصحيفة عن القطان: أنه في حالة ضبط أحد المحال يقوم ببيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو منتهية الصلاحية، يتم تحرير مخالفة فورية تبلغ 1000 دينار، مع إغلاق المحل أو المخزن إدارياً، وتحويل الموضوع برمته إلى المحكمة، مؤكداً أن "العقوبة غير رادعة، ما يحتم علينا المطالبة بأن تصل العقوبة إلى السجن". وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد حملة موسعة على المخازن في منطقتي الشويخ والري.

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مسؤول كويتي: لا لحوم خنازير أو حمير أو كلاب في أسواقنا
سبق

أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان، أن السوق الكويتية خالٍية تمام من لحوم الخنازير والحمير و الكلاب، وأن ما يشاع عن ذلك غير صحيح، ويجب أن يعاقب مروج الشائعة بصورة فورية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، يأتي تصريح القطان ردا على الشائعات التي أرقت المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة، ودأبت على دب الرعب في نفوس البعض، بعد إذاعة أخبار كاذبة عن عمليات ضبط محال جزارة تبيع لحوم الخنازير والحمير والكلاب.

وقالت الصحيفة إنها رافقت فريق طوارئ العاصمة في جولة ميدانية، شملت سوق اللحوم ومحال الجزارة والمخازن في منطقتي الشويخ والري، وقال القطان إن عملية التفتيش على محال اللحوم تتم بصورة مستمرة عبر مفتشي الفريق، بغرض التأكد بالدرجة الأولى من الأختام المدبوغة على الذبائح، إضافة للتأكد من السيارات المستخدمة في نقل اللحوم، ومدى تطابقها مع الاشتراطات الصحية.

ونقلت الصحيفة عن القطان: أنه في حالة ضبط أحد المحال يقوم ببيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو منتهية الصلاحية، يتم تحرير مخالفة فورية تبلغ 1000 دينار، مع إغلاق المحل أو المخزن إدارياً، وتحويل الموضوع برمته إلى المحكمة، مؤكداً أن "العقوبة غير رادعة، ما يحتم علينا المطالبة بأن تصل العقوبة إلى السجن". وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد حملة موسعة على المخازن في منطقتي الشويخ والري.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:09 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:53 AM

مسؤول كويتي: لا لحوم خنازير أو حمير أو كلاب في أسواقنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان، أن السوق الكويتية خالٍية تمام من لحوم الخنازير والحمير و الكلاب، وأن ما يشاع عن ذلك غير صحيح، ويجب أن يعاقب مروج الشائعة بصورة فورية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، يأتي تصريح القطان ردا على الشائعات التي أرقت المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة، ودأبت على دب الرعب في نفوس البعض، بعد إذاعة أخبار كاذبة عن عمليات ضبط محال جزارة تبيع لحوم الخنازير والحمير والكلاب.

وقالت الصحيفة إنها رافقت فريق طوارئ العاصمة في جولة ميدانية، شملت سوق اللحوم ومحال الجزارة والمخازن في منطقتي الشويخ والري، وقال القطان إن عملية التفتيش على محال اللحوم تتم بصورة مستمرة عبر مفتشي الفريق، بغرض التأكد بالدرجة الأولى من الأختام المدبوغة على الذبائح، إضافة للتأكد من السيارات المستخدمة في نقل اللحوم، ومدى تطابقها مع الاشتراطات الصحية.

ونقلت الصحيفة عن القطان: أنه في حالة ضبط أحد المحال يقوم ببيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو منتهية الصلاحية، يتم تحرير مخالفة فورية تبلغ 1000 دينار، مع إغلاق المحل أو المخزن إدارياً، وتحويل الموضوع برمته إلى المحكمة، مؤكداً أن "العقوبة غير رادعة، ما يحتم علينا المطالبة بأن تصل العقوبة إلى السجن". وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد حملة موسعة على المخازن في منطقتي الشويخ والري.

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