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مساعدان لترامب ينفيان عقد قمة مع بوتين: محض خيال

نفى مساعدان بارزان للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تقريراً يُفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أسابيع من توليه للمنصب.

 

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ترامب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة، وأنها قد تُعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

 

وأوردت وكالة "رويترز" عن أحد مساعدي ترامب قوله: إن "القصة محض خيال". وقال مساعد آخر إن القصة غير صحيحة.

 

ويتولى ترامب منصبه يوم 20 يناير، وقد تَحَدّث عن أنه سيسعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

 

وقال ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة: إنه سيُبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني "لفترة من الوقت على الأقل"؛ لكن ترامب أشار للصحيفة إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت روسيا في قتال متشددي تنظيم داعش وفي تحقيق الأهداف الأمريكية الأخرى.

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مساعدان لترامب ينفيان عقد قمة مع بوتين: محض خيال
سبق

نفى مساعدان بارزان للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تقريراً يُفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أسابيع من توليه للمنصب.

 

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ترامب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة، وأنها قد تُعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

 

وأوردت وكالة "رويترز" عن أحد مساعدي ترامب قوله: إن "القصة محض خيال". وقال مساعد آخر إن القصة غير صحيحة.

 

ويتولى ترامب منصبه يوم 20 يناير، وقد تَحَدّث عن أنه سيسعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

 

وقال ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة: إنه سيُبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني "لفترة من الوقت على الأقل"؛ لكن ترامب أشار للصحيفة إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت روسيا في قتال متشددي تنظيم داعش وفي تحقيق الأهداف الأمريكية الأخرى.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:26 AM

مساعدان لترامب ينفيان عقد قمة مع بوتين: محض خيال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مساعدان بارزان للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تقريراً يُفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أسابيع من توليه للمنصب.

 

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ترامب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة، وأنها قد تُعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

 

وأوردت وكالة "رويترز" عن أحد مساعدي ترامب قوله: إن "القصة محض خيال". وقال مساعد آخر إن القصة غير صحيحة.

 

ويتولى ترامب منصبه يوم 20 يناير، وقد تَحَدّث عن أنه سيسعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

 

وقال ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة: إنه سيُبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني "لفترة من الوقت على الأقل"؛ لكن ترامب أشار للصحيفة إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت روسيا في قتال متشددي تنظيم داعش وفي تحقيق الأهداف الأمريكية الأخرى.

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