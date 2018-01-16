مساعد مدير المخابرات المصرية الأسبق: وثائق تاريخية تؤكّد سعودية تيران وصنافير

قال: ما يحدث هو تطبيق لاتفاقية "قانون البحار" الأممية .. الأمر ليس سياسياً إطلاقاً

قال مساعد مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء ممدوح الإمام؛ إن هناك قواعد أساسية بشأن جزيرتَي تيران وصنافير، مضيفاً أن تعيين الحدود يتم باتفاقيات ومعاهدات.

وأضاف الإمام؛ خلال كلمة له أمس، السبت، في ندوة بعنوان "تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب"، أن الاتفاقية هي تطبيق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، الذي ناقشها مجلس الشعب المصري ووافق عليها وصدر بها قرارٌ جمهوري بالموافقة، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو تطبيقٌ للاتفاقية، وأنها ليست اتفاقية سياسية على الإطلاق.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، عرض ممدوح الإمام؛ القرار رقم 27 لسنة 1990 الذي حدّد خط الأساس المصري الذي تُقاس منه المياه الإقليمية في البحر الأحمر، والمرسوم الملكي الذي يوضح النقاط الأساسية للمملكة العربية السعودية في المياه المختلفة.

ولفت ممدوح الإمام؛ إلى أن هناك وثائق تاريخية تؤكّد أن تيران وصنافير سعودية، متابعاً: "ليس هناك أي اتفاقية تنص على أن الجزيرتين مصريتان".