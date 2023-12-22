مساعد مدير تعليم الليث يزور عدداً من مدارس المحافظة ويلتقي طلابها

استمع لرغبات الطلاب واحتياجاتهم التعليمية وحثهم على الجد في طلب العلم

زار مساعد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي عدداً من المدارس الثانوية، والتقى الطلاب في لقاء حواري شملت قطاع غميقة وعيار.

وأوضح الحازمي أن الدور الحيوى للطالب داخل العملية التعليمية هو الذي يسهم في تمكين التعلم مستحثاً لجهودهم وموضحاً لهم حجم الإمكانات التي تهيأت لهم من خلال المرافق والخدمات التعليمية المتنامية التي يقودها مدير التعليم بالليث مرعي بن محمد البركاتي وما تسعى إليه وزارة التعليم من توفير البيئة التعليمية المناسبة للتعلم.



واستمع " الحازمي " إلى رغبات الطلاب واحتياجاتهم التعليمية مثمناً لهم ولمدارسهم الجهود المبذولة والتي تسعى للرقي بإنجازات الطلاب العلمية والسلوكية، منوهاً بأهمية المرحلة الثانوية وما تمثله من نقلة علمية ومهنية لمخرجات التعليم العام.

وتميز اللقاء بطرح خطة عمل شارك الطلاب في بنائها تتمثل في التزام المدرسة بتقديم تدريس نوعي يراعى فيه موقف الطالب وموقعه في عملية التعليم والتعلم كما تراعي الخطة وقتاً لدعم التعلم تعالج فيه الخبرات غير المكتسبة لدى الطلاب.



ورافق المساعد في جولته رئيس قسم القيادة المدرسية علي الجبيري الذي شارك بتوجيه الطلاب نحو استثمار فرص التعلم، كما شملت الزيارة اجتماعاً مع قيادات المدارس في ضرورة التركيز على نتائج التعلم وتقديم الدعم المبني على النتائج وتطوير المعلمين مهنياً من خلال التنمية المرتكزة إلى المدرسة.

