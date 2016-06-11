تفقّد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة، اللواء خالد الجعيد، مساء أمس الخميس، صالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وجاءت الجولة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، التي تقضي بضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. واطلع "الجعيد"؛ على سير العمل وعلى الخطط والاستعدادات المتخذة من قِبل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين. يُشار إلى أن الجولة جاءت ضمن الجولات التفقدية المستمرة التي يقوم بها للاطمئنان على الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار.

مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة يتابع قدوم المعتمرين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-06-09 تفقّد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة، اللواء خالد الجعيد، مساء أمس الخميس، صالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



وجاءت الجولة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، التي تقضي بضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

واطلع "الجعيد"؛ على سير العمل وعلى الخطط والاستعدادات المتخذة من قِبل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين.



يُشار إلى أن الجولة جاءت ضمن الجولات التفقدية المستمرة التي يقوم بها للاطمئنان على الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار.



09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 01:25 PM

مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة يتابع قدوم المعتمرين في جولة تفقدية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة





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تفقّد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة، اللواء خالد الجعيد، مساء أمس الخميس، صالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



وجاءت الجولة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، التي تقضي بضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

واطلع "الجعيد"؛ على سير العمل وعلى الخطط والاستعدادات المتخذة من قِبل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين.



يُشار إلى أن الجولة جاءت ضمن الجولات التفقدية المستمرة التي يقوم بها للاطمئنان على الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار.

