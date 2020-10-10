مستشفى أطفال بجدة يخرج قطعاً معدنية من بطن طفل

الحالة الرابعة خلال سنتين.. دخل يعاني آلاماً حادة واستفراغاً

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بجدة اليوم في إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة ونصف سنة، حيث أدخل المستشفى عن طريق قسم الطوارئ وكان يعاني من إستفراغ وآلام حادة بالبطن وإمساك منذ أربعة أيام.

وأتضح من خلال الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات الخاصة سابقاً وجود جسم غريب يشبه القطع المعدنية الشبكية في البطن.

وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية استكشافية إثر حالته، واكتشف الفريق الطبي وجود ثقوب في الأمعاء الدقيقة وناصور بين أجزاء الأمعاء المتلاصقة نتيجة بلع القطع المغناطيسية، مما أدى إلى ثقوب في الأمعاء وأجري للطفل قص الأجزاء المثقوبة وتوصيلها ويتمتع الطفل حالياً بحالة صحية مستقرة.

الجدير بالذكر أن هذه الحالة تعد الرابعة من نوعها التي تجرى في مستشفى المساعدية خلال السنتين الماضيتين.