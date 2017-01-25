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مستشفى بالجبيل يشخّص حالة مريضة بـ"التهاب في البروستاتا"!

"صحة الشرقية": سنحقِّق في القضية ونتخذ الإجراء اللازم فور ورود الشكوى

شخَّص أحد أكبر المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية حالة مريضة بأن لديها (التهابًا في الغدة التناسلية الذكرية) (البروستاتا)، وبدأ في إجراءات العلاج، إلا أن لجوء المريضة لمستشفى آخر من أجل التأكد والاستشارة كشف لها الخطأ الفادح الذي كاد يؤثر سلبًا على صحتها.
 
ويروي شقيق المريضة (ع.م) لـ" سبق" تفاصيل ما حدث قائلاً: "بداية، كانت أختي تعاني وجود دم في البول؛ فراجعنا بها أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالجبيل الصناعية، وتم تشخيص حالتها، والبدء في إجراءات العلاج، ولحسن الحظ أننا راجعنا مستشفى آخر من أجل الاستشارة، وعندما اطلع الدكتور على التقرير الطبي من المستشفى السابق صدم من كون الطبيب السابق شخّص الحالة كالتهاب في الغدة التناسلية الذكرية (البروستاتا)"!
 
وأضاف: "تم رصد العديد من الملاحظات على تقرير المستشفى، وإرسال نسخة من التقرير مع الملاحظات لوزارة الصحة. وتضمنت الملاحظات التي حصلت "سبق" على نسخة منها نقاطًا عدة، أبرزها أن النساء ليس لديهن بروستاتا!
 
وناشد شقيق المريضة وزارة الصحة التحقيق في الموضوع حال وصول التقرير إليهم، والحد من مثل هذه الأخطاء التي قد تودي بحياة المرضى.
 
"سبق" بدورها تواصلت مع مطلق الجلعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بـ(صحة الشرقية)، وأطلعته على التقرير الطبي الصادر من المستشفى الأول، والملاحظات المرفقة عليه من قِبل طبيب المستشفى الآخر، فأكد أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ستحقق في القضية، وتتخذ الإجراء اللازم فور ورود شكوى رسمية من المواطنة المتضررة.
 
يُذكر أن البروستاتا غدة موجودة في منطقة الحوض عند الرجل، وهي غدة من أعضاء الجهاز التناسلي عند الرجل فقط.

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مستشفى بالجبيل يشخّص حالة مريضة بـ"التهاب في البروستاتا"!
سبق

شخَّص أحد أكبر المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية حالة مريضة بأن لديها (التهابًا في الغدة التناسلية الذكرية) (البروستاتا)، وبدأ في إجراءات العلاج، إلا أن لجوء المريضة لمستشفى آخر من أجل التأكد والاستشارة كشف لها الخطأ الفادح الذي كاد يؤثر سلبًا على صحتها.
 
ويروي شقيق المريضة (ع.م) لـ" سبق" تفاصيل ما حدث قائلاً: "بداية، كانت أختي تعاني وجود دم في البول؛ فراجعنا بها أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالجبيل الصناعية، وتم تشخيص حالتها، والبدء في إجراءات العلاج، ولحسن الحظ أننا راجعنا مستشفى آخر من أجل الاستشارة، وعندما اطلع الدكتور على التقرير الطبي من المستشفى السابق صدم من كون الطبيب السابق شخّص الحالة كالتهاب في الغدة التناسلية الذكرية (البروستاتا)"!
 
وأضاف: "تم رصد العديد من الملاحظات على تقرير المستشفى، وإرسال نسخة من التقرير مع الملاحظات لوزارة الصحة. وتضمنت الملاحظات التي حصلت "سبق" على نسخة منها نقاطًا عدة، أبرزها أن النساء ليس لديهن بروستاتا!
 
وناشد شقيق المريضة وزارة الصحة التحقيق في الموضوع حال وصول التقرير إليهم، والحد من مثل هذه الأخطاء التي قد تودي بحياة المرضى.
 
"سبق" بدورها تواصلت مع مطلق الجلعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بـ(صحة الشرقية)، وأطلعته على التقرير الطبي الصادر من المستشفى الأول، والملاحظات المرفقة عليه من قِبل طبيب المستشفى الآخر، فأكد أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ستحقق في القضية، وتتخذ الإجراء اللازم فور ورود شكوى رسمية من المواطنة المتضررة.
 
يُذكر أن البروستاتا غدة موجودة في منطقة الحوض عند الرجل، وهي غدة من أعضاء الجهاز التناسلي عند الرجل فقط.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:26 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:54 AM
"صحة الشرقية": سنحقِّق في القضية ونتخذ الإجراء اللازم فور ورود الشكوى

مستشفى بالجبيل يشخّص حالة مريضة بـ"التهاب في البروستاتا"!

A A A
محمد عبيد - الجبيل
28
29,155

شخَّص أحد أكبر المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية حالة مريضة بأن لديها (التهابًا في الغدة التناسلية الذكرية) (البروستاتا)، وبدأ في إجراءات العلاج، إلا أن لجوء المريضة لمستشفى آخر من أجل التأكد والاستشارة كشف لها الخطأ الفادح الذي كاد يؤثر سلبًا على صحتها.
 
ويروي شقيق المريضة (ع.م) لـ" سبق" تفاصيل ما حدث قائلاً: "بداية، كانت أختي تعاني وجود دم في البول؛ فراجعنا بها أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالجبيل الصناعية، وتم تشخيص حالتها، والبدء في إجراءات العلاج، ولحسن الحظ أننا راجعنا مستشفى آخر من أجل الاستشارة، وعندما اطلع الدكتور على التقرير الطبي من المستشفى السابق صدم من كون الطبيب السابق شخّص الحالة كالتهاب في الغدة التناسلية الذكرية (البروستاتا)"!
 
وأضاف: "تم رصد العديد من الملاحظات على تقرير المستشفى، وإرسال نسخة من التقرير مع الملاحظات لوزارة الصحة. وتضمنت الملاحظات التي حصلت "سبق" على نسخة منها نقاطًا عدة، أبرزها أن النساء ليس لديهن بروستاتا!
 
وناشد شقيق المريضة وزارة الصحة التحقيق في الموضوع حال وصول التقرير إليهم، والحد من مثل هذه الأخطاء التي قد تودي بحياة المرضى.
 
"سبق" بدورها تواصلت مع مطلق الجلعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بـ(صحة الشرقية)، وأطلعته على التقرير الطبي الصادر من المستشفى الأول، والملاحظات المرفقة عليه من قِبل طبيب المستشفى الآخر، فأكد أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ستحقق في القضية، وتتخذ الإجراء اللازم فور ورود شكوى رسمية من المواطنة المتضررة.
 
يُذكر أن البروستاتا غدة موجودة في منطقة الحوض عند الرجل، وهي غدة من أعضاء الجهاز التناسلي عند الرجل فقط.

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