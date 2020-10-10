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مستشفى بللحمر يدشن خدمة تحويل مراجعي الرعاية للعيادات إلكترونيًا

"الأحمري": أسهمت  في  الحد  من تأخير المرضى لتوافر بياناتهم

دشن مستشفى بللحمر العام خدمة إحالة المرضى من المراكز الصحية بالقطاع إلى عيادات مستشفى بللحمر، وذلك عبر النظام الإلكتروني الخاص حيث يقوم طبيب المركز بعمل الإحالة على نموذج تم إعداده على النظام حسب الإحالة المعتمدة ويرسل لموظف مختص بالعيادات ويتم تحديد أقرب موعد ويبلغ المريض به.


وأوضح مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى بللحمر العام محمد عبد الله الأحمري أن هذه الميزة أسهمت في تطوير وتنظيم تقديم الخدمة وحدت من تأخير المراجعين الذين كانوا يحضرون بالتحويلات مناولة وقد لا يتمكنون من الكشف في اليوم نفسه وكذلك حفظ بيانات المرضى وبطريقة آمنة وحديثة.


وقال إن هذه الآلية تُسهم في تحديد العدد المناسب لأطباء العيادات وإلزامهم بالرد على المراكز الصحية بالنتائج وحفظ وقت المراجع والتسهيل عليه.

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مستشفى بللحمر يدشن خدمة تحويل مراجعي الرعاية للعيادات إلكترونيًا
سبق

دشن مستشفى بللحمر العام خدمة إحالة المرضى من المراكز الصحية بالقطاع إلى عيادات مستشفى بللحمر، وذلك عبر النظام الإلكتروني الخاص حيث يقوم طبيب المركز بعمل الإحالة على نموذج تم إعداده على النظام حسب الإحالة المعتمدة ويرسل لموظف مختص بالعيادات ويتم تحديد أقرب موعد ويبلغ المريض به.


وأوضح مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى بللحمر العام محمد عبد الله الأحمري أن هذه الميزة أسهمت في تطوير وتنظيم تقديم الخدمة وحدت من تأخير المراجعين الذين كانوا يحضرون بالتحويلات مناولة وقد لا يتمكنون من الكشف في اليوم نفسه وكذلك حفظ بيانات المرضى وبطريقة آمنة وحديثة.


وقال إن هذه الآلية تُسهم في تحديد العدد المناسب لأطباء العيادات وإلزامهم بالرد على المراكز الصحية بالنتائج وحفظ وقت المراجع والتسهيل عليه.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:42 AM

مستشفى بللحمر يدشن خدمة تحويل مراجعي الرعاية للعيادات إلكترونيًا

"الأحمري": أسهمت  في  الحد  من تأخير المرضى لتوافر بياناتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دشن مستشفى بللحمر العام خدمة إحالة المرضى من المراكز الصحية بالقطاع إلى عيادات مستشفى بللحمر، وذلك عبر النظام الإلكتروني الخاص حيث يقوم طبيب المركز بعمل الإحالة على نموذج تم إعداده على النظام حسب الإحالة المعتمدة ويرسل لموظف مختص بالعيادات ويتم تحديد أقرب موعد ويبلغ المريض به.


وأوضح مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى بللحمر العام محمد عبد الله الأحمري أن هذه الميزة أسهمت في تطوير وتنظيم تقديم الخدمة وحدت من تأخير المراجعين الذين كانوا يحضرون بالتحويلات مناولة وقد لا يتمكنون من الكشف في اليوم نفسه وكذلك حفظ بيانات المرضى وبطريقة آمنة وحديثة.


وقال إن هذه الآلية تُسهم في تحديد العدد المناسب لأطباء العيادات وإلزامهم بالرد على المراكز الصحية بالنتائج وحفظ وقت المراجع والتسهيل عليه.

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