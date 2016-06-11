مستودعات المشروبات الغازية بجدة والطائف تغلق أبوابها أمام التجار

انتظاراً لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية الأحد المقبل.. ومطالبات بتدخل الجهات

أغلقت المستودعات الكبرى للمشروبات الغازية بجدة والطائف، أبوابها أمام عدد من تجار الجملة والتجزئة للحيلولة دون الحصول على الكميات التي يطلبون توفيرها للمستهلكين.

وجاء هذا الإجراء مع ترقب ارتفاع أسعار المشروبات الغازية ضمن تطبيق نظام ضريبة السلع الانتقائية والتي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل.

يأتي هذا فيما لبى عدد من الموزعين رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة.

من جانبهم وفي سياق متصل أبدى عدد من أصحاب منافذ البيع تذمرهم من هذا الإجراء الذي أوقف عمل بعضهم لبيع المشروبات الغازية بعد انقطاعه عنهم على مدى الأسبوع الماضي بعد تداول موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابتها على تلك المستودعات والسماح لهم بالحصول على كميات كافية تضمن توفير هذه السلع للمستهلك.