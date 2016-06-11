النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستودعات المشروبات الغازية بجدة والطائف تغلق أبوابها أمام التجار

انتظاراً لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية الأحد المقبل.. ومطالبات بتدخل الجهات

أغلقت المستودعات الكبرى للمشروبات الغازية بجدة والطائف، أبوابها أمام عدد من تجار الجملة والتجزئة للحيلولة دون الحصول على الكميات التي يطلبون توفيرها للمستهلكين.

وجاء هذا الإجراء مع ترقب ارتفاع أسعار المشروبات الغازية ضمن تطبيق نظام ضريبة السلع الانتقائية والتي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل.

يأتي هذا فيما لبى عدد من الموزعين رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة.

من جانبهم وفي سياق متصل أبدى عدد من أصحاب منافذ البيع تذمرهم من هذا الإجراء الذي أوقف عمل بعضهم لبيع المشروبات الغازية بعد انقطاعه عنهم على مدى الأسبوع الماضي بعد تداول موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابتها على تلك المستودعات والسماح لهم بالحصول على كميات كافية تضمن توفير هذه السلع للمستهلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستودعات المشروبات الغازية بجدة والطائف تغلق أبوابها أمام التجار
سبق

أغلقت المستودعات الكبرى للمشروبات الغازية بجدة والطائف، أبوابها أمام عدد من تجار الجملة والتجزئة للحيلولة دون الحصول على الكميات التي يطلبون توفيرها للمستهلكين.

وجاء هذا الإجراء مع ترقب ارتفاع أسعار المشروبات الغازية ضمن تطبيق نظام ضريبة السلع الانتقائية والتي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل.

يأتي هذا فيما لبى عدد من الموزعين رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة.

من جانبهم وفي سياق متصل أبدى عدد من أصحاب منافذ البيع تذمرهم من هذا الإجراء الذي أوقف عمل بعضهم لبيع المشروبات الغازية بعد انقطاعه عنهم على مدى الأسبوع الماضي بعد تداول موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابتها على تلك المستودعات والسماح لهم بالحصول على كميات كافية تضمن توفير هذه السلع للمستهلك.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:24 AM

مستودعات المشروبات الغازية بجدة والطائف تغلق أبوابها أمام التجار

انتظاراً لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية الأحد المقبل.. ومطالبات بتدخل الجهات

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
42
55,141

أغلقت المستودعات الكبرى للمشروبات الغازية بجدة والطائف، أبوابها أمام عدد من تجار الجملة والتجزئة للحيلولة دون الحصول على الكميات التي يطلبون توفيرها للمستهلكين.

وجاء هذا الإجراء مع ترقب ارتفاع أسعار المشروبات الغازية ضمن تطبيق نظام ضريبة السلع الانتقائية والتي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل.

يأتي هذا فيما لبى عدد من الموزعين رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة.

من جانبهم وفي سياق متصل أبدى عدد من أصحاب منافذ البيع تذمرهم من هذا الإجراء الذي أوقف عمل بعضهم لبيع المشروبات الغازية بعد انقطاعه عنهم على مدى الأسبوع الماضي بعد تداول موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابتها على تلك المستودعات والسماح لهم بالحصول على كميات كافية تضمن توفير هذه السلع للمستهلك.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة