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مسروقات مستشفى جازان المحترق تُقدَّر بالملايين.. والمشتبه بهم رهن التحقيق

اللصوص دخلوا المستشفى وعطلوا كاميرات المراقبة ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة

كشفت مصادر "سبق" عن أن الأجهزة التي سُرقت من مستشفى جازان العام المحترق تُقدَّر بملايين الريالات؛ إذ إن المسروقات تحتوي على أجهزة أشعة وأجهزة ثمينة خاصة بفحوصات المختبرات، وكذلك أجهزة خاصة بقسم العناية المركزة، كما سرق اللصوص كاميرات المراقبة وشاشات العرض من الأقسام التي لم يصلها الحريق الشهير الذي حدث آنذاك بالمستشفى.
 
كما علمت "سبق" من مصادر أمنية بدء تحقيق موسَّع مع عدد من الموقوفين على ذمة هذه القضية؛ لمعرفة ملابساتها، وكشف المتورطين فيها، وذلك بعد أن أحالت إليهم الشؤون الصحية القضية بحكم الاختصاص.
   
وما زال أهالي جازان ينتظرون الفرج بصيانة المستشفى المحترق منذ عام، الذي راح ضحية حادثته عشرات الأنفس ومئات المصابين؛ ليخفف من معاناتهم، ولكن لم يعلموا أن ما ينتظرونه سيصبح حلمًا، وربما تطول مدة تشغيله؛ وذلك بعد سطا لصوص الليل المتجردون من الإنسانية على مستشفى جازان العام "المحترق" خلال إجازة الأسبوع، وقاموا بنهب أجهزته الطبية التي تقدر بملايين الريالات.
 
   وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن اللصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع المنصرم، وقاموا بالدخول للمستشفى، بعد أن قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة، ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة والحيوية، التي تخص غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة، إضافة إلى كاميرات مراقبة من مقر المستشفى. وتقدر قيمة المسروقات بالملايين.
 
   واستنفرت الحادثة قياديي (صحة جازان)، الذين باشروا الحادثة، وقاموا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ثم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة؛ لتتولى حادثة التحقيق في القضية. 
 

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مسروقات مستشفى جازان المحترق تُقدَّر بالملايين.. والمشتبه بهم رهن التحقيق
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن أن الأجهزة التي سُرقت من مستشفى جازان العام المحترق تُقدَّر بملايين الريالات؛ إذ إن المسروقات تحتوي على أجهزة أشعة وأجهزة ثمينة خاصة بفحوصات المختبرات، وكذلك أجهزة خاصة بقسم العناية المركزة، كما سرق اللصوص كاميرات المراقبة وشاشات العرض من الأقسام التي لم يصلها الحريق الشهير الذي حدث آنذاك بالمستشفى.
 
كما علمت "سبق" من مصادر أمنية بدء تحقيق موسَّع مع عدد من الموقوفين على ذمة هذه القضية؛ لمعرفة ملابساتها، وكشف المتورطين فيها، وذلك بعد أن أحالت إليهم الشؤون الصحية القضية بحكم الاختصاص.
   
وما زال أهالي جازان ينتظرون الفرج بصيانة المستشفى المحترق منذ عام، الذي راح ضحية حادثته عشرات الأنفس ومئات المصابين؛ ليخفف من معاناتهم، ولكن لم يعلموا أن ما ينتظرونه سيصبح حلمًا، وربما تطول مدة تشغيله؛ وذلك بعد سطا لصوص الليل المتجردون من الإنسانية على مستشفى جازان العام "المحترق" خلال إجازة الأسبوع، وقاموا بنهب أجهزته الطبية التي تقدر بملايين الريالات.
 
   وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن اللصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع المنصرم، وقاموا بالدخول للمستشفى، بعد أن قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة، ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة والحيوية، التي تخص غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة، إضافة إلى كاميرات مراقبة من مقر المستشفى. وتقدر قيمة المسروقات بالملايين.
 
   واستنفرت الحادثة قياديي (صحة جازان)، الذين باشروا الحادثة، وقاموا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ثم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة؛ لتتولى حادثة التحقيق في القضية. 
 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
01:09 AM
اللصوص دخلوا المستشفى وعطلوا كاميرات المراقبة ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة

مسروقات مستشفى جازان المحترق تُقدَّر بالملايين.. والمشتبه بهم رهن التحقيق

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فهد كاملي - جازان
27
28,183

كشفت مصادر "سبق" عن أن الأجهزة التي سُرقت من مستشفى جازان العام المحترق تُقدَّر بملايين الريالات؛ إذ إن المسروقات تحتوي على أجهزة أشعة وأجهزة ثمينة خاصة بفحوصات المختبرات، وكذلك أجهزة خاصة بقسم العناية المركزة، كما سرق اللصوص كاميرات المراقبة وشاشات العرض من الأقسام التي لم يصلها الحريق الشهير الذي حدث آنذاك بالمستشفى.
 
كما علمت "سبق" من مصادر أمنية بدء تحقيق موسَّع مع عدد من الموقوفين على ذمة هذه القضية؛ لمعرفة ملابساتها، وكشف المتورطين فيها، وذلك بعد أن أحالت إليهم الشؤون الصحية القضية بحكم الاختصاص.
   
وما زال أهالي جازان ينتظرون الفرج بصيانة المستشفى المحترق منذ عام، الذي راح ضحية حادثته عشرات الأنفس ومئات المصابين؛ ليخفف من معاناتهم، ولكن لم يعلموا أن ما ينتظرونه سيصبح حلمًا، وربما تطول مدة تشغيله؛ وذلك بعد سطا لصوص الليل المتجردون من الإنسانية على مستشفى جازان العام "المحترق" خلال إجازة الأسبوع، وقاموا بنهب أجهزته الطبية التي تقدر بملايين الريالات.
 
   وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن اللصوص استغلوا إجازة نهاية الأسبوع المنصرم، وقاموا بالدخول للمستشفى، بعد أن قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة، ثم نهبوا أجهزته الطبية الثمينة والحيوية، التي تخص غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة، إضافة إلى كاميرات مراقبة من مقر المستشفى. وتقدر قيمة المسروقات بالملايين.
 
   واستنفرت الحادثة قياديي (صحة جازان)، الذين باشروا الحادثة، وقاموا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ثم تمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة؛ لتتولى حادثة التحقيق في القضية. 
 

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