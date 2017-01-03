"مسك" تفتح باب التسجيل في برنامج إعداد القادة مع جامعة هارفرد

دعت الطلبة المتميزين من الصفين الأول والثاني الثانوي للتقديم

أتاحت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، أمام طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي بالتعليم العام، فرصة الالتحاق ببرنامج صيفي تقيمه الجامعة الأميركية هارفرد، ويتنافس على مقاعده طلبة متميزين علمياً وأخلاقياً من أكثر من خمسين دولة حول العالم، حيث خصصت المؤسسة 100 مقعد للطلبة السعوديين من إجمالي المقاعد البالغ عددها نحو 800 مقعد، نظراً للعلاقة المباشرة والمتميزية بين المؤسسة والجامعة العالمية.

ودعت المؤسسة الراغبين من الطلبة المتميزين في الالتحاق بالبرنامج، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.misk.org.sa، وتعبئة الطلب باللغة الإنجليزية وإرفاق الوثائق المطلوبة خلال الفترة من يوم الأحد 3 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 1 يناير 2017م، حتى يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى الموافق 31 يناير 2017م.

وتأتي هذه المنح الدراسية للمرة الرابعة على التوالي، ضمن برنامج "إعداد القادة" الذي يعد إحدى مبادرات "مسك الخيرية"، بالشراكة مع جامعة هارفرد الأميركية، وهو برنامج متميز علمياً على المستوى العالمي، يقوم على أساس تهيئة الطلبة وتعريفهم بالحياة الجامعية ويمكّنهم من تكوين قاعدة معرفية قوية ومتميزة من جامعة عريقة، بهدف مساعدتهم على الانطلاق والاستزادة مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، ويتقدم له أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من دول مختلفة حول العالم يتجاوز عددها الخمسين دولة، ويـقبل منهم قرابة 800 طالب وطالبة.

ومن المقرر أن يقام برنامج إعداد القادة الصيفي خلال الفترة من 13 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيو 2017م حتى 23 ذو القعدة 1438هـ الموافق 15 أغسطس 2017م، وذلك لمدة 7 أسابيع، في حين تقدم الجامعة مقررات عديدة تزيد عن 200 مقرر للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، وعلى المشارك أو المشاركة في البرنامج اختيار مقررين بما يناسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم لدراستها بانتظام في الجامعة.

ويعد برنامج إعداد القادة إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، حيث تؤمن المؤسسة بأن التعليم يعد ركيزة أساسية لنهضة الأمم وقاطرة تعبر بالمجتمع نحو آفاق التقدم والتطور.