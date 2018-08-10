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شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

مسلحون يسيطرون على فندق وسط عاصمة لاتفيا ويطردون نزيلة

اقتحم مسلحون مجهولون فندقاً وسط العاصمة اللاتفية ريغا وسيطروا عليه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اللاتفية، سامانتا تشابكوفسكا، إن مجموعة من الرجال اقتحمت فندق "Garden Palace" في المدينة القديمة بالعاصمة، فجر الأربعاء، وذلك بعد خلاف بين صاحب الفندق وأحد النزلاء، وذلك وفقاً لإذاعة Baltkom.

من جانبه، قال رئيس إدارة الفندق، أولديس سكودرا، لموقع NRA الإلكتروني، إن المجهولين وبحوزتهم أسلحة، كانوا يدخلون غرف الفندق وطردوا إحدى نزيلاته للشارع وصادروا منها أوراقها وهاتفها النقال كي لا تستطيع الاتصال بأجهزة الأمن.

ووفق سبوتنيك قال، سكودرا، إن أصحاب الفندق استدعوا الشرطة، مؤكداً أن المسلحين لا يزالون داخل الفندق الذي توقف العمل داخله بسبب الحادث.

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مسلحون يسيطرون على فندق وسط عاصمة لاتفيا ويطردون نزيلة
سبق

اقتحم مسلحون مجهولون فندقاً وسط العاصمة اللاتفية ريغا وسيطروا عليه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اللاتفية، سامانتا تشابكوفسكا، إن مجموعة من الرجال اقتحمت فندق "Garden Palace" في المدينة القديمة بالعاصمة، فجر الأربعاء، وذلك بعد خلاف بين صاحب الفندق وأحد النزلاء، وذلك وفقاً لإذاعة Baltkom.

من جانبه، قال رئيس إدارة الفندق، أولديس سكودرا، لموقع NRA الإلكتروني، إن المجهولين وبحوزتهم أسلحة، كانوا يدخلون غرف الفندق وطردوا إحدى نزيلاته للشارع وصادروا منها أوراقها وهاتفها النقال كي لا تستطيع الاتصال بأجهزة الأمن.

ووفق سبوتنيك قال، سكودرا، إن أصحاب الفندق استدعوا الشرطة، مؤكداً أن المسلحين لا يزالون داخل الفندق الذي توقف العمل داخله بسبب الحادث.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
04:08 PM

مسلحون يسيطرون على فندق وسط عاصمة لاتفيا ويطردون نزيلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحم مسلحون مجهولون فندقاً وسط العاصمة اللاتفية ريغا وسيطروا عليه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اللاتفية، سامانتا تشابكوفسكا، إن مجموعة من الرجال اقتحمت فندق "Garden Palace" في المدينة القديمة بالعاصمة، فجر الأربعاء، وذلك بعد خلاف بين صاحب الفندق وأحد النزلاء، وذلك وفقاً لإذاعة Baltkom.

من جانبه، قال رئيس إدارة الفندق، أولديس سكودرا، لموقع NRA الإلكتروني، إن المجهولين وبحوزتهم أسلحة، كانوا يدخلون غرف الفندق وطردوا إحدى نزيلاته للشارع وصادروا منها أوراقها وهاتفها النقال كي لا تستطيع الاتصال بأجهزة الأمن.

ووفق سبوتنيك قال، سكودرا، إن أصحاب الفندق استدعوا الشرطة، مؤكداً أن المسلحين لا يزالون داخل الفندق الذي توقف العمل داخله بسبب الحادث.

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