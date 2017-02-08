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مشرف "حساب المواطن": الأفضل أن يقوم الجميع بالتسجيل خلال هذين الأسبوعين

اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج ملتزمة برفع توصياتها قبل 1 مايو المقبل

 دعا المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي الجميع للمبادرة والمسارعة في حساب البرنامج وقال: "الأفضل أن يقوم الجميع بالتسجيل خلال هذين الأسبوعين".

وأضاف، خلال لقائه أمس على قناة "الإخبارية": "أتمنى حقيقةً أن نعلن خلال أسبوع من الآن أن جميع المواطنين أتمّوا التسجيل في البرنامج، مشيراً لأهمية المبادرة المبكرة في التسجيل لمساعدة اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج على دراسته بشكل أدق".

وتابع: "إذا قام المواطن بالتسجيل قبل صرف البدل بشهر، سيكون بإذن الله مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر المواطن عن التسجيل وصرف البدل الأول، فيسجّل في حينها في البرنامج، وسيُصرف له البدل الذي يليه".

وتابع: بالتالي تسجيل الموطن بشكل مبكر أفضل، مستدركاً: "لكن لا شك أنه لا يوجد الآن أولوية أو أسبقية في هذه المرحلة، لكن إذا تأخر الشخص إلى مرحلة تم فيها صرف البدلات للجميع، ففي هذه الحالة سيدخل في الشهر الذي يليه، مؤكداً أنه لا يوجد أثر رجعي نهائياً لمن تأخر، وبالتالي ينبغي المسارعة في التسجيل في حساب البرنامج".

وأشار المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي إلى أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج ملتزمة بالرفع بتوصياتها، وبسياسات البرنامج للمقام السامي قبل شهر شعبان المقبل.

وقال: "بحسب التوجيه السامي اللجنة الوزارية المكونة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملتزمة بالرفع بتوصياتها، وبسياسات البرنامج للمقام السامي قبل 1 مايو 2017 الموافق (5 شعبان 1437) -نحن نتحدث عن موعد قريب جداً أقل من شهرين- وفور إقرار السياسات من المقام السامي سيتم إعلانها لجميع المواطنين".

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، في لقاء مع برنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، أنه لا يوجد سقف أعلى محدد براتب 20 ألف ریال للتسجيل في البرنامج، مشيراً إلى أنه عندما تم ذكر راتب 20 ألف ريال أثناء عرض الميزانية كان كمثال توضيحي فقط.

وأضاف أن الحدّ الأعلى سيتم تحديده مباشرة عقب إقرار سياسة البرنامج من قبل اللجنة الوزارية، والتي سترفع للمقام السامي في 1 مايو المقبل، وطالب جميع المواطنين بالتسجيل في البرنامج، مهما كانت حالته الاقتصادية، ودخله، وحالته الاجتماعية، سواء كان عاطلاً أو متقاعداً أو يعمل، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج سيظل مفتوحاً دائماً، سواء للمسجلين الجدد أو لتحديث البيانات.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشرف "حساب المواطن": الأفضل أن يقوم الجميع بالتسجيل خلال هذين الأسبوعين
سبق

 دعا المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي الجميع للمبادرة والمسارعة في حساب البرنامج وقال: "الأفضل أن يقوم الجميع بالتسجيل خلال هذين الأسبوعين".

وأضاف، خلال لقائه أمس على قناة "الإخبارية": "أتمنى حقيقةً أن نعلن خلال أسبوع من الآن أن جميع المواطنين أتمّوا التسجيل في البرنامج، مشيراً لأهمية المبادرة المبكرة في التسجيل لمساعدة اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج على دراسته بشكل أدق".

وتابع: "إذا قام المواطن بالتسجيل قبل صرف البدل بشهر، سيكون بإذن الله مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر المواطن عن التسجيل وصرف البدل الأول، فيسجّل في حينها في البرنامج، وسيُصرف له البدل الذي يليه".

وتابع: بالتالي تسجيل الموطن بشكل مبكر أفضل، مستدركاً: "لكن لا شك أنه لا يوجد الآن أولوية أو أسبقية في هذه المرحلة، لكن إذا تأخر الشخص إلى مرحلة تم فيها صرف البدلات للجميع، ففي هذه الحالة سيدخل في الشهر الذي يليه، مؤكداً أنه لا يوجد أثر رجعي نهائياً لمن تأخر، وبالتالي ينبغي المسارعة في التسجيل في حساب البرنامج".

وأشار المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي إلى أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج ملتزمة بالرفع بتوصياتها، وبسياسات البرنامج للمقام السامي قبل شهر شعبان المقبل.

وقال: "بحسب التوجيه السامي اللجنة الوزارية المكونة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملتزمة بالرفع بتوصياتها، وبسياسات البرنامج للمقام السامي قبل 1 مايو 2017 الموافق (5 شعبان 1437) -نحن نتحدث عن موعد قريب جداً أقل من شهرين- وفور إقرار السياسات من المقام السامي سيتم إعلانها لجميع المواطنين".

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، في لقاء مع برنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، أنه لا يوجد سقف أعلى محدد براتب 20 ألف ریال للتسجيل في البرنامج، مشيراً إلى أنه عندما تم ذكر راتب 20 ألف ريال أثناء عرض الميزانية كان كمثال توضيحي فقط.

وأضاف أن الحدّ الأعلى سيتم تحديده مباشرة عقب إقرار سياسة البرنامج من قبل اللجنة الوزارية، والتي سترفع للمقام السامي في 1 مايو المقبل، وطالب جميع المواطنين بالتسجيل في البرنامج، مهما كانت حالته الاقتصادية، ودخله، وحالته الاجتماعية، سواء كان عاطلاً أو متقاعداً أو يعمل، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج سيظل مفتوحاً دائماً، سواء للمسجلين الجدد أو لتحديث البيانات.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
11:22 AM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:02 AM
اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج ملتزمة برفع توصياتها قبل 1 مايو المقبل

مشرف "حساب المواطن": الأفضل أن يقوم الجميع بالتسجيل خلال هذين الأسبوعين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
31
54,699

 دعا المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي الجميع للمبادرة والمسارعة في حساب البرنامج وقال: "الأفضل أن يقوم الجميع بالتسجيل خلال هذين الأسبوعين".

وأضاف، خلال لقائه أمس على قناة "الإخبارية": "أتمنى حقيقةً أن نعلن خلال أسبوع من الآن أن جميع المواطنين أتمّوا التسجيل في البرنامج، مشيراً لأهمية المبادرة المبكرة في التسجيل لمساعدة اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج على دراسته بشكل أدق".

وتابع: "إذا قام المواطن بالتسجيل قبل صرف البدل بشهر، سيكون بإذن الله مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر المواطن عن التسجيل وصرف البدل الأول، فيسجّل في حينها في البرنامج، وسيُصرف له البدل الذي يليه".

وتابع: بالتالي تسجيل الموطن بشكل مبكر أفضل، مستدركاً: "لكن لا شك أنه لا يوجد الآن أولوية أو أسبقية في هذه المرحلة، لكن إذا تأخر الشخص إلى مرحلة تم فيها صرف البدلات للجميع، ففي هذه الحالة سيدخل في الشهر الذي يليه، مؤكداً أنه لا يوجد أثر رجعي نهائياً لمن تأخر، وبالتالي ينبغي المسارعة في التسجيل في حساب البرنامج".

وأشار المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي إلى أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج ملتزمة بالرفع بتوصياتها، وبسياسات البرنامج للمقام السامي قبل شهر شعبان المقبل.

وقال: "بحسب التوجيه السامي اللجنة الوزارية المكونة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملتزمة بالرفع بتوصياتها، وبسياسات البرنامج للمقام السامي قبل 1 مايو 2017 الموافق (5 شعبان 1437) -نحن نتحدث عن موعد قريب جداً أقل من شهرين- وفور إقرار السياسات من المقام السامي سيتم إعلانها لجميع المواطنين".

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، في لقاء مع برنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، أنه لا يوجد سقف أعلى محدد براتب 20 ألف ریال للتسجيل في البرنامج، مشيراً إلى أنه عندما تم ذكر راتب 20 ألف ريال أثناء عرض الميزانية كان كمثال توضيحي فقط.

وأضاف أن الحدّ الأعلى سيتم تحديده مباشرة عقب إقرار سياسة البرنامج من قبل اللجنة الوزارية، والتي سترفع للمقام السامي في 1 مايو المقبل، وطالب جميع المواطنين بالتسجيل في البرنامج، مهما كانت حالته الاقتصادية، ودخله، وحالته الاجتماعية، سواء كان عاطلاً أو متقاعداً أو يعمل، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج سيظل مفتوحاً دائماً، سواء للمسجلين الجدد أو لتحديث البيانات.

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