مشروع مدرسة متعثر بالمسارحة يتحول لـ"سكن عمالة".. و"التعليم" تلتزم الصمت

يستغرق عامين وتَسَلّمه المقاول عام ١٤٣٠.. والأهالي: إهدار للمال العام

تَحَوّل مشروع مدرسة القريعية والمحاميل الحكومي المتعثر بمحافظة أحد المسارحة، في قطاع "تعليم جازان"، إلى سكن عمالة، بعد أن تَسَلّمه المقاول عام ١٤٣٠، وكان من المفترض أن يتم إنهاؤه منذ 6 سنوات في عام 1432؛ فيما التزمت إدارة "تعليم جازان" الصمتَ حيال الموضوع دون أي تعليق على الواقعة.

يُذكر أن قيمة عقد مشروع المدرسة الحكومية التي أصبحت سكناً للعمالة، كانت قرابة مليونيْ ريال، وما زال يقف مكشوفاً دون أن يكتمل أو أن يتم عليه أي إجراءات على أرض الواقع.

وحذّر عدد من الأهالي من استمرار وضع المدرسة المتعثرة؛ لما قد تُشَكله من تَحَوّلها لمأوى للعمالة أو المجهولين وغيرهم؛ مطالبين وزير التعليم بالوقوف على وضع المدرسة وعدد من المشاريع المتعثرة منذ عدة سنوات في محافظة أحد المسارحة؛ معتبرين استمرار التوقف منذ عدة سنوات إهداراً للمال العام.

وطالبت "سبق" الناطق الإعلامي لـ"تعليم جازان" يحيى عطيف؛ بالرد على الاستفسارات حيال المدرسة، التي بدأت من يوم الأحد دون ورود أي تعليق حتى الآن.