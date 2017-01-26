مصادرة كميات من المواد الغذائية في مستودع مخالف بالدوادمي

تطبيق النظام والغرامة بحق الشركة لمخالفة الشروط الصحية

صادرت بلدية الدوادمي، كمية كبيرة من المواد الغذائية ضبطتها "الرقابة الصحية"، مخزنة بطريقة عشوائية في موقع مخالف لأنظمة المستودعات.



وأوضحت البلدية، أن ذلك جاء بعد متابعة دقيقة نفذتها الفرق الميدانية للموقع الذي تستخدمه إحدى الشركات كمستودع لها بالمحافظة، حتى تم مداهمته وضُبط فيه كمية كبيرة من المواد الغذائية وبطاطس الشيبس مخزنة بطرق عشوائية وغير صحية.



وأضافت البلدية أنه جرى مصادرة جميع المضبوطات مع الغرامة وتطبيق النظام بحق الجهة المسؤولة عن الموقع.