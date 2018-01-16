مصادر: الشمراني ينتقل إلى العين الإماراتي حتى نهاية الموسم

أكدت مصادر مطلعة داخل البيت الهلالي أن إدارة الهلال أعطت الضوء الأخضر للاعب ناصر الشمراني للانتقال إلى نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر .

ويأتي هذا القرار الهلالي برغبة من دياز الذي أوعز للإدارة بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي ليحل مكان البرازيلي تياجو الفيش والاستغناء في نفس الوقت عن الشمراني وذلك بإعارته حتى نهاية الموسم .

وتسعى الإدارة الهلالية في الوقت الحالي للتعاقد مع السوري خريبين أو المحترف الأرجنتيني نيكولاس بيلاندي قبيل اللعب في بطولة آسيا القادمة.

