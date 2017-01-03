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مصادر: "الطيران المدني" يدرس إنشاء مطار جديد شمال نجران

​الهيئة ستدرس الموقع المحدد من قبل "الشؤون البلدية والقروية"

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، تكوين فريق عمل لدراسة إنشاء مطار جديد شمال نجران.

وقالت مصادر "سبق" إنه لا صحة لما يتداول حول وجود تحالفات لبناء المطار، مشيرة إلى أن الهيئة ستدرس الموقع المحدد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبناء عليه يتم تحديد تصور لتصميم المطار وطاقته الاستيعابية وخطته الزمنية، فيما ستعلن عنه الهيئة فور الانتهاء منه.‫

فهد كاملي جازان هادي آل كليب نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: "الطيران المدني" يدرس إنشاء مطار جديد شمال نجران
سبق

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، تكوين فريق عمل لدراسة إنشاء مطار جديد شمال نجران.

وقالت مصادر "سبق" إنه لا صحة لما يتداول حول وجود تحالفات لبناء المطار، مشيرة إلى أن الهيئة ستدرس الموقع المحدد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبناء عليه يتم تحديد تصور لتصميم المطار وطاقته الاستيعابية وخطته الزمنية، فيما ستعلن عنه الهيئة فور الانتهاء منه.‫

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
06:25 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:14 AM
​الهيئة ستدرس الموقع المحدد من قبل "الشؤون البلدية والقروية"

مصادر: "الطيران المدني" يدرس إنشاء مطار جديد شمال نجران

A A A
مجموعة من المحررين - نجران
9
10,740

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، تكوين فريق عمل لدراسة إنشاء مطار جديد شمال نجران.

وقالت مصادر "سبق" إنه لا صحة لما يتداول حول وجود تحالفات لبناء المطار، مشيرة إلى أن الهيئة ستدرس الموقع المحدد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبناء عليه يتم تحديد تصور لتصميم المطار وطاقته الاستيعابية وخطته الزمنية، فيما ستعلن عنه الهيئة فور الانتهاء منه.‫

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