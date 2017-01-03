مصادر: "العمل" تعيد تقييم استفادتها من الخبرات المستقطبة بالعقود

​من القيادات ذوي الرواتب العالية.. لدراسة جدوى استمرارهم

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لإعادة تقييم الموظفين الذين تم التعاقد معهم من خارج الوزارة في مناصب قيادية مقابل رواتب عالية؛ للاستفادة من خبراتهم في فترات سابقة.



وقالت المصادر إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية طلب حصر المتعاقد معهم من خارج الوزارة بنظام العقود تمهيداً لدراسة جدوى استمرارهم، خاصة وأن عقودهم برواتب عالية، لا تناسب المرحلة في ظل الأوضاع الراهنة، إضافة لوجود كفاءات أخرى في الوزارة سواء في قطاعي العمل أو التنمية لم يتم استثمارها بشكل ملائم حين الاستعانة بتلك الكوادر خلال الفترة الماضية.



وتوقعت مصادر "سبق" أنه قد يبنى على ذلك عدد من القرارات التي تستهدف التغيير في بعض المناصب القيادية التي يشغلها أصحاب العقود، والاستغناء عن عددٍ منهم خاصة أصحاب الرواتب الكبيرة التي لم تعد المرحلة بحاجة لخدماتهم، وإعادة التوازن بين قطاعي العمل والتنمية على مستوى القيادات والخبرات.