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مصادر تنفي ما تردد عن تحديد موعد لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع الوافدين

قالت: "لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.. والمتداول غير صحيح "

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحديد موعدٍ لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وتعديل المهن وإلغاء بلاغات الهروب.
 
وقالت المصادر: "جميع ما ذكر غير صحيح، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن".
 
وكانت الرسائل المتداولة قد أشير فيها إلى أنَّه حدد يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق فترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات، وأنَّ فترة التصحيح ستشمل التعديل المجاني لمهن سائق خاص وعامل تربية مواشٍ، مع إلغاء بلاغات الهروب عن الثلاثة أعوام الماضية، إضافة لشمول ذلك المساجين في قضايا عمالية، وتصحيح الزيارات العائلية، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة، مؤكدة عدم صدور أي قرار بشأنها.
 

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مصادر تنفي ما تردد عن تحديد موعد لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع الوافدين
سبق

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحديد موعدٍ لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وتعديل المهن وإلغاء بلاغات الهروب.
 
وقالت المصادر: "جميع ما ذكر غير صحيح، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن".
 
وكانت الرسائل المتداولة قد أشير فيها إلى أنَّه حدد يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق فترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات، وأنَّ فترة التصحيح ستشمل التعديل المجاني لمهن سائق خاص وعامل تربية مواشٍ، مع إلغاء بلاغات الهروب عن الثلاثة أعوام الماضية، إضافة لشمول ذلك المساجين في قضايا عمالية، وتصحيح الزيارات العائلية، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة، مؤكدة عدم صدور أي قرار بشأنها.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
10:46 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:40 AM
قالت: "لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.. والمتداول غير صحيح "

مصادر تنفي ما تردد عن تحديد موعد لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع الوافدين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
18,475

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحديد موعدٍ لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وتعديل المهن وإلغاء بلاغات الهروب.
 
وقالت المصادر: "جميع ما ذكر غير صحيح، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن".
 
وكانت الرسائل المتداولة قد أشير فيها إلى أنَّه حدد يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق فترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات، وأنَّ فترة التصحيح ستشمل التعديل المجاني لمهن سائق خاص وعامل تربية مواشٍ، مع إلغاء بلاغات الهروب عن الثلاثة أعوام الماضية، إضافة لشمول ذلك المساجين في قضايا عمالية، وتصحيح الزيارات العائلية، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة، مؤكدة عدم صدور أي قرار بشأنها.
 

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