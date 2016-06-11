مصادر "سبق": الهيئة تعلن موعد انتخابات الاتحاد خلال ٤٨ ساعة

ألغت الاقتراع الإلكتروني .. واكتفت باليدوي

تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال اليومين المقبلين عن موعد إطلاق الانتخابات الرئاسية في نادي الاتحاد, وتشير المصادر إلى أن الهيئة العامة للرياضة اتخذت قرارًا بإطلاق الانتخابات الاعتيادية بدلاً من الانتخابات الإلكترونية والتي كان مخططًا لها مسبقًا.

وتوضح المصادر أن تأخر الهيئة العامة للرياضة في إعلان مصير الكرسي الرئاسي لنادي الاتحاد كان سببًا رئيسًا لإلغاء الانتخابات الإلكترونية بعد أن ضاق الوقت.

وكان رئيس الهيئة الأسبق الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن قبيل رحيله عن توصل الهيئة العامة للرياضة إلى قرار بإقامة الانتخابات الإلكترونية للترشح لرئاسة نادي الاتحاد وهو الأمر الذي تم إلغاؤه أخيرًا.