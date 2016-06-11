النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر "سبق": الهيئة تعلن موعد انتخابات الاتحاد خلال ٤٨ ساعة

ألغت الاقتراع الإلكتروني .. واكتفت باليدوي

تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال اليومين المقبلين عن موعد إطلاق الانتخابات الرئاسية في نادي الاتحاد, وتشير المصادر إلى أن الهيئة العامة للرياضة اتخذت قرارًا بإطلاق الانتخابات الاعتيادية بدلاً من الانتخابات الإلكترونية والتي كان مخططًا لها مسبقًا.

وتوضح المصادر أن تأخر الهيئة العامة للرياضة في إعلان مصير الكرسي الرئاسي لنادي الاتحاد كان سببًا رئيسًا لإلغاء الانتخابات الإلكترونية بعد أن ضاق الوقت.

وكان رئيس الهيئة الأسبق الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن قبيل رحيله عن توصل الهيئة العامة للرياضة إلى قرار بإقامة الانتخابات الإلكترونية للترشح لرئاسة نادي الاتحاد وهو الأمر الذي تم إلغاؤه أخيرًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مصادر "سبق": الهيئة تعلن موعد انتخابات الاتحاد خلال ٤٨ ساعة
سبق

تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال اليومين المقبلين عن موعد إطلاق الانتخابات الرئاسية في نادي الاتحاد, وتشير المصادر إلى أن الهيئة العامة للرياضة اتخذت قرارًا بإطلاق الانتخابات الاعتيادية بدلاً من الانتخابات الإلكترونية والتي كان مخططًا لها مسبقًا.

وتوضح المصادر أن تأخر الهيئة العامة للرياضة في إعلان مصير الكرسي الرئاسي لنادي الاتحاد كان سببًا رئيسًا لإلغاء الانتخابات الإلكترونية بعد أن ضاق الوقت.

وكان رئيس الهيئة الأسبق الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن قبيل رحيله عن توصل الهيئة العامة للرياضة إلى قرار بإقامة الانتخابات الإلكترونية للترشح لرئاسة نادي الاتحاد وهو الأمر الذي تم إلغاؤه أخيرًا.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
12:08 AM

مصادر "سبق": الهيئة تعلن موعد انتخابات الاتحاد خلال ٤٨ ساعة

ألغت الاقتراع الإلكتروني .. واكتفت باليدوي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,296

تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال اليومين المقبلين عن موعد إطلاق الانتخابات الرئاسية في نادي الاتحاد, وتشير المصادر إلى أن الهيئة العامة للرياضة اتخذت قرارًا بإطلاق الانتخابات الاعتيادية بدلاً من الانتخابات الإلكترونية والتي كان مخططًا لها مسبقًا.

وتوضح المصادر أن تأخر الهيئة العامة للرياضة في إعلان مصير الكرسي الرئاسي لنادي الاتحاد كان سببًا رئيسًا لإلغاء الانتخابات الإلكترونية بعد أن ضاق الوقت.

وكان رئيس الهيئة الأسبق الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن قبيل رحيله عن توصل الهيئة العامة للرياضة إلى قرار بإقامة الانتخابات الإلكترونية للترشح لرئاسة نادي الاتحاد وهو الأمر الذي تم إلغاؤه أخيرًا.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,766
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,212

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة