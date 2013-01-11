مصادر "سبق": انفراج أزمة مقبرة شمال الرياض بين "الإسكان والأمانة".. الافتتاح قريباً

"الإسكان" تتجه للتنازل عن الموقع للأمانة

علمت "سبق" أن أزمة مقبرة شمال الرياض الجديدة في طريقها للحل ، وذلك بعد أن تأخر افتتاحها بسبب أحقية الموقع بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "سبق" : "الاجتماعات والتنسيق المستمر بين الوزارتين وأمانة منطقة الرياض تتجه لمعالجة الأمر ، حيث تتجه وزارة الإسكان إلى التنازل عن الموقع لأمانة منطقة الرياض ، التي كانت قد أنشأت المقبرة وسورتها وانتهت من تجهيزها في وقت سابق".

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أغلقت قبل أسابيع قليلة مقبرة أم الحمام، التي افتتحت عام ١٤٢٥ هجرية، وذلك لامتلائها، حيث اتجه دفن الموتى بعد ذلك لمقابر أخرى.

يشار إلى أن الأرض التي تقع عليها مقبرة شمال الرياض الجديدة كانت قد خصصت قبل عدة أشهر لوزارة الإسكان عندما تقرّر تخصيص مساحة ٩.٥ مليون متر مربع من أراضي المرافق والخدمات في شمال مدينة الرياض بمخطط قيران للوزارة ، وتخصيص ٣.٦ مليون متر مربع للخدمات والمرافق العامة، على أن تشمل مشروعات الإسكان الخدمات والمرافق العامة التي تخصّها في الموقع.