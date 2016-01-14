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مصادر "سبق": دعوة مديرة مدرسة بالقريات لأولياء الأمور كانت على شرف "الثبيتي"

الحفل حدث يوم الخميس الماضي وقت الدوام الرسمي

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول دعوة الاحتفاء التي قدمتها مديرة المدرسة الابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة القريات لأولياء أمور البنات بالمدرسة؛ لاستلام نتائج بناتهم النهائية للفصل الدراسي الأول. وأوضحت الإدارة خلال بيانها أن الحفلة حدثت باجتهاد شخصي خارج وقت الدوام الرسمي من قائدة المدرسة، وأن الجهات المختصة ستقوم بعمل التحقيقات حيال الموضوع.
 
وحصلت "سبق" على نسخة من كارت الدعوة الموجَّه لأولياء الأمور، وتبيّن أن وقت حضور الدعوة كان بعد صلاة الظهر مباشرة من يوم الخميس الماضي 14 / 4 / 1438هـ، وكان يُشار إلى أن الحفل سيتم على شرف مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الذي لم يحضر، بحسب المصادر.
 
وظهر بالدعوة أن الأشخاص الحاضرين عليهم إبراز البطاقة أثناء الزيارة. وكان الغريب في الأمر أن الكروت الموجَّهة لأولياء أمور الطالبات مذيل بها ملاحظة تؤكد أن الدعوة خاصة بالرجال. وتشير المعلومات إلى أن الدعوة تمت تحت علم ودراية من إدارة التعليم بالمنطقة، وهذا يوحي بالموافقة لقائدة المدرسة على العمل، والتنسيق للحفل المعد لدخول أولياء الأمور، الذي ظهر بمظهر يتبيّن الاستعداد له بوقت مبكر.
 
وكانت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات قد أكدت في بيانها صحة ما تم تداوله حول دخول أولياء أمور الطالبات مدرسة بناتهم لاستلام نتائجهن؛ وذلك بعد تلقيهم دعوة من قائدة المدرسة.
 
وقالت الإدارة على لسان مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي على العطشان: إن الحادثة تمت خارج وقت الدوام الرسمي، وهي اجتهاد شخصي من مديرة المدرسة، وسيتم التحقيق في الحادثة من الجهات المختصة. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": دعوة مديرة مدرسة بالقريات لأولياء الأمور كانت على شرف "الثبيتي"
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول دعوة الاحتفاء التي قدمتها مديرة المدرسة الابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة القريات لأولياء أمور البنات بالمدرسة؛ لاستلام نتائج بناتهم النهائية للفصل الدراسي الأول. وأوضحت الإدارة خلال بيانها أن الحفلة حدثت باجتهاد شخصي خارج وقت الدوام الرسمي من قائدة المدرسة، وأن الجهات المختصة ستقوم بعمل التحقيقات حيال الموضوع.
 
وحصلت "سبق" على نسخة من كارت الدعوة الموجَّه لأولياء الأمور، وتبيّن أن وقت حضور الدعوة كان بعد صلاة الظهر مباشرة من يوم الخميس الماضي 14 / 4 / 1438هـ، وكان يُشار إلى أن الحفل سيتم على شرف مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الذي لم يحضر، بحسب المصادر.
 
وظهر بالدعوة أن الأشخاص الحاضرين عليهم إبراز البطاقة أثناء الزيارة. وكان الغريب في الأمر أن الكروت الموجَّهة لأولياء أمور الطالبات مذيل بها ملاحظة تؤكد أن الدعوة خاصة بالرجال. وتشير المعلومات إلى أن الدعوة تمت تحت علم ودراية من إدارة التعليم بالمنطقة، وهذا يوحي بالموافقة لقائدة المدرسة على العمل، والتنسيق للحفل المعد لدخول أولياء الأمور، الذي ظهر بمظهر يتبيّن الاستعداد له بوقت مبكر.
 
وكانت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات قد أكدت في بيانها صحة ما تم تداوله حول دخول أولياء أمور الطالبات مدرسة بناتهم لاستلام نتائجهن؛ وذلك بعد تلقيهم دعوة من قائدة المدرسة.
 
وقالت الإدارة على لسان مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي على العطشان: إن الحادثة تمت خارج وقت الدوام الرسمي، وهي اجتهاد شخصي من مديرة المدرسة، وسيتم التحقيق في الحادثة من الجهات المختصة. 
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
02:03 AM
الحفل حدث يوم الخميس الماضي وقت الدوام الرسمي

مصادر "سبق": دعوة مديرة مدرسة بالقريات لأولياء الأمور كانت على شرف "الثبيتي"

A A A
علي العرجاني - الرياض
70
42,754

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول دعوة الاحتفاء التي قدمتها مديرة المدرسة الابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة القريات لأولياء أمور البنات بالمدرسة؛ لاستلام نتائج بناتهم النهائية للفصل الدراسي الأول. وأوضحت الإدارة خلال بيانها أن الحفلة حدثت باجتهاد شخصي خارج وقت الدوام الرسمي من قائدة المدرسة، وأن الجهات المختصة ستقوم بعمل التحقيقات حيال الموضوع.
 
وحصلت "سبق" على نسخة من كارت الدعوة الموجَّه لأولياء الأمور، وتبيّن أن وقت حضور الدعوة كان بعد صلاة الظهر مباشرة من يوم الخميس الماضي 14 / 4 / 1438هـ، وكان يُشار إلى أن الحفل سيتم على شرف مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الذي لم يحضر، بحسب المصادر.
 
وظهر بالدعوة أن الأشخاص الحاضرين عليهم إبراز البطاقة أثناء الزيارة. وكان الغريب في الأمر أن الكروت الموجَّهة لأولياء أمور الطالبات مذيل بها ملاحظة تؤكد أن الدعوة خاصة بالرجال. وتشير المعلومات إلى أن الدعوة تمت تحت علم ودراية من إدارة التعليم بالمنطقة، وهذا يوحي بالموافقة لقائدة المدرسة على العمل، والتنسيق للحفل المعد لدخول أولياء الأمور، الذي ظهر بمظهر يتبيّن الاستعداد له بوقت مبكر.
 
وكانت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات قد أكدت في بيانها صحة ما تم تداوله حول دخول أولياء أمور الطالبات مدرسة بناتهم لاستلام نتائجهن؛ وذلك بعد تلقيهم دعوة من قائدة المدرسة.
 
وقالت الإدارة على لسان مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي على العطشان: إن الحادثة تمت خارج وقت الدوام الرسمي، وهي اجتهاد شخصي من مديرة المدرسة، وسيتم التحقيق في الحادثة من الجهات المختصة. 
 

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