النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر "سبق": مجلس الوزراء يعيد النظر في قرار إيقاف التعيين والتعاقد.. قريباً

متوقع خلال الجلستين المقبلتين.. كان يشمل البنود والبرامج الشاغرة فعلاً بجميع السلالم

علمت "سبق" أن مجلس الوزراء يستعد للنظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.

 

وتوقعت مصادر مطلعة أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال الجلستين القادمتين.

 

وكان القرار قد نص على إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.

 

وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

 

يشار إلى أن "سبق" كشفت قبل عدة أيام عن قرب الانتهاء من اعتماد  الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

 

 وتتناول الخطة  مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر "سبق": مجلس الوزراء يعيد النظر في قرار إيقاف التعيين والتعاقد.. قريباً
سبق

علمت "سبق" أن مجلس الوزراء يستعد للنظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.

 

وتوقعت مصادر مطلعة أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال الجلستين القادمتين.

 

وكان القرار قد نص على إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.

 

وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

 

يشار إلى أن "سبق" كشفت قبل عدة أيام عن قرب الانتهاء من اعتماد  الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

 

 وتتناول الخطة  مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
02:11 PM
متوقع خلال الجلستين المقبلتين.. كان يشمل البنود والبرامج الشاغرة فعلاً بجميع السلالم

مصادر "سبق": مجلس الوزراء يعيد النظر في قرار إيقاف التعيين والتعاقد.. قريباً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
56
120,444

علمت "سبق" أن مجلس الوزراء يستعد للنظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.

 

وتوقعت مصادر مطلعة أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال الجلستين القادمتين.

 

وكان القرار قد نص على إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.

 

وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

 

يشار إلى أن "سبق" كشفت قبل عدة أيام عن قرب الانتهاء من اعتماد  الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

 

 وتتناول الخطة  مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,509
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,896
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,398

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة