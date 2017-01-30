النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر لـ"سبق" عن قضية "صيادلة جازان": "نزاهة" لديها علم بالواقعة

قالت: جهات رقابيّة أخرى تلقت تفاصيل الموضوع للتحقق منه

كشفت مصادر "سبق" أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لديها بلاغ بقضية توظيف الصيادلة في "صحة جازان" دون مفاضلة أو إعلان وظائف شاغرة وفقاً للمقرر نظاماً، فيما أوضحت المصادر أن جهات رقابيّة أخرى تلقت تفاصيل القضية للتحقق منها.

وكانت قد كشفت تسجيلات حصلت عليها "سبق"، توظيف مجموعة من الصيادلة في "صحة جازان" دون إعلان وظائف أو مسابقة وظيفية، مؤكدة زيف ما ادّعته إحدى وسائل الإعلام في تناولها القضية بنفيها التام، في الوقت الذي يباشر فيه الصيادلة عملهم في المستشفيات!

وأثبتت التسجيلات قيام أحد مسؤولي "صحة جازان" بتوظيف مجموعة صيادلة بالتقدم لديه بملفاتهم، وقيامه بالرفع للوزارة من أجل توظيفهم، مؤكدة ما ذكرته مصادر "سبق" في وقتٍ سابق حيال ردة فعل المسؤول الآخر بـ"صحة جازان" الذي قال للشاكي: "مثلاً ماذا ستستفيد لو حكم شرعاً أو إدارياً على المسؤول الذي قام بتوظيف هؤلاء بشكل مخالف؟"، وزاد مطالباً بانتظار بقية الخريجين "دكتور صيدلي" حتى فتح تقديم جديد.

جاء ذلك بعدما اتهمت مصادر مطلعة المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، ممثلةً بأحد مسؤوليها، بتوظيف مجموعة من الصيادلة في مستشفياتها، فيما تتخلل الاتهامات كشفاً عن علاقات تربط الموظفين بمسؤولين في "الصحة" نفسها، في الوقت الذي أكدت المصادر أن الموظفين الجدد يوجد من هو أعلى درجات منهم، ولم يُتَح لهم التقديم أو التوظيف.

وقال الناطق الإعلامي لـ"صحة جازان" نبيل غاوي، في وقت سابق؛ رداً على استفسار لـ"سبق": "نفيدكم بأن الإجراءات اللازمة للتوظيف وتوجيه الموظفين تكون وفق الأنظمة ووفق "المفاضلات النظامية"، وما يحقق ويلبي حاجة العمل والمصلحة العامة، وفي حال وجود أي استفسار فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة؛ حيث يمكن الاتصال من قبل الموظف على الرقم: (0112124247) خلال ساعات العمل وطلب أي معلومة أو تقديم شكوى أو متابعة؛ حيث إن هذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية؛ حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات للموظفين والإجابة عن استفساراتهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر لـ"سبق" عن قضية "صيادلة جازان": "نزاهة" لديها علم بالواقعة
سبق

كشفت مصادر "سبق" أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لديها بلاغ بقضية توظيف الصيادلة في "صحة جازان" دون مفاضلة أو إعلان وظائف شاغرة وفقاً للمقرر نظاماً، فيما أوضحت المصادر أن جهات رقابيّة أخرى تلقت تفاصيل القضية للتحقق منها.

وكانت قد كشفت تسجيلات حصلت عليها "سبق"، توظيف مجموعة من الصيادلة في "صحة جازان" دون إعلان وظائف أو مسابقة وظيفية، مؤكدة زيف ما ادّعته إحدى وسائل الإعلام في تناولها القضية بنفيها التام، في الوقت الذي يباشر فيه الصيادلة عملهم في المستشفيات!

وأثبتت التسجيلات قيام أحد مسؤولي "صحة جازان" بتوظيف مجموعة صيادلة بالتقدم لديه بملفاتهم، وقيامه بالرفع للوزارة من أجل توظيفهم، مؤكدة ما ذكرته مصادر "سبق" في وقتٍ سابق حيال ردة فعل المسؤول الآخر بـ"صحة جازان" الذي قال للشاكي: "مثلاً ماذا ستستفيد لو حكم شرعاً أو إدارياً على المسؤول الذي قام بتوظيف هؤلاء بشكل مخالف؟"، وزاد مطالباً بانتظار بقية الخريجين "دكتور صيدلي" حتى فتح تقديم جديد.

جاء ذلك بعدما اتهمت مصادر مطلعة المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، ممثلةً بأحد مسؤوليها، بتوظيف مجموعة من الصيادلة في مستشفياتها، فيما تتخلل الاتهامات كشفاً عن علاقات تربط الموظفين بمسؤولين في "الصحة" نفسها، في الوقت الذي أكدت المصادر أن الموظفين الجدد يوجد من هو أعلى درجات منهم، ولم يُتَح لهم التقديم أو التوظيف.

وقال الناطق الإعلامي لـ"صحة جازان" نبيل غاوي، في وقت سابق؛ رداً على استفسار لـ"سبق": "نفيدكم بأن الإجراءات اللازمة للتوظيف وتوجيه الموظفين تكون وفق الأنظمة ووفق "المفاضلات النظامية"، وما يحقق ويلبي حاجة العمل والمصلحة العامة، وفي حال وجود أي استفسار فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة؛ حيث يمكن الاتصال من قبل الموظف على الرقم: (0112124247) خلال ساعات العمل وطلب أي معلومة أو تقديم شكوى أو متابعة؛ حيث إن هذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية؛ حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات للموظفين والإجابة عن استفساراتهم".

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:57 PM
قالت: جهات رقابيّة أخرى تلقت تفاصيل الموضوع للتحقق منه

مصادر لـ"سبق" عن قضية "صيادلة جازان": "نزاهة" لديها علم بالواقعة

A A A
محمد المواسي - جازان
3
2,191

كشفت مصادر "سبق" أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لديها بلاغ بقضية توظيف الصيادلة في "صحة جازان" دون مفاضلة أو إعلان وظائف شاغرة وفقاً للمقرر نظاماً، فيما أوضحت المصادر أن جهات رقابيّة أخرى تلقت تفاصيل القضية للتحقق منها.

وكانت قد كشفت تسجيلات حصلت عليها "سبق"، توظيف مجموعة من الصيادلة في "صحة جازان" دون إعلان وظائف أو مسابقة وظيفية، مؤكدة زيف ما ادّعته إحدى وسائل الإعلام في تناولها القضية بنفيها التام، في الوقت الذي يباشر فيه الصيادلة عملهم في المستشفيات!

وأثبتت التسجيلات قيام أحد مسؤولي "صحة جازان" بتوظيف مجموعة صيادلة بالتقدم لديه بملفاتهم، وقيامه بالرفع للوزارة من أجل توظيفهم، مؤكدة ما ذكرته مصادر "سبق" في وقتٍ سابق حيال ردة فعل المسؤول الآخر بـ"صحة جازان" الذي قال للشاكي: "مثلاً ماذا ستستفيد لو حكم شرعاً أو إدارياً على المسؤول الذي قام بتوظيف هؤلاء بشكل مخالف؟"، وزاد مطالباً بانتظار بقية الخريجين "دكتور صيدلي" حتى فتح تقديم جديد.

جاء ذلك بعدما اتهمت مصادر مطلعة المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، ممثلةً بأحد مسؤوليها، بتوظيف مجموعة من الصيادلة في مستشفياتها، فيما تتخلل الاتهامات كشفاً عن علاقات تربط الموظفين بمسؤولين في "الصحة" نفسها، في الوقت الذي أكدت المصادر أن الموظفين الجدد يوجد من هو أعلى درجات منهم، ولم يُتَح لهم التقديم أو التوظيف.

وقال الناطق الإعلامي لـ"صحة جازان" نبيل غاوي، في وقت سابق؛ رداً على استفسار لـ"سبق": "نفيدكم بأن الإجراءات اللازمة للتوظيف وتوجيه الموظفين تكون وفق الأنظمة ووفق "المفاضلات النظامية"، وما يحقق ويلبي حاجة العمل والمصلحة العامة، وفي حال وجود أي استفسار فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة؛ حيث يمكن الاتصال من قبل الموظف على الرقم: (0112124247) خلال ساعات العمل وطلب أي معلومة أو تقديم شكوى أو متابعة؛ حيث إن هذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية؛ حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات للموظفين والإجابة عن استفساراتهم".

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,508
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,895
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,395

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة