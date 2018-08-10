مصدر عدلي: النيابة العامة انشغلت بعقد مقارنات بين فترتين.. وتناست مهامها الرئيسة

أكد أن نسبة إنجاز قضايا السجناء تصل لـ 96%.. والقيادة طورت مرفق القضاء

أكد مصدر عدلي، أن المحاكم تولي أهمية بالغة في نظرها لكافة القضايا بشكل عام وقضايا السجناء بشكل خاص، بما يحقق سرعة إنجازها وإنهائها بالجودة المطلوبة وفقاً لمعايير عدلية شرعية تراعي الضمانات القضائية.

وأبدى المصدر استغرابه الشديد مما ورد من معلومات مغلوطة في الخبر المنشور من النيابة العامة في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، تحدثت عن أن "عددا من المساجين ينتظرون محاكمتهم منذ سنوات وصلت بعضها إلى 3 أعوام في أدراج المحاكم دون النظر"، موضحا أن هذا الادعاء غير صحيح، ويخالف واقع المحاكم وتقارير التفتيش القضائي، وإحصاءات المؤشرات العدلية، حيث كشفت أن مجموع ما تم إنجازه من (قضايا السجناء في المحكمة الجزائية بالرياض) المثارة في خبر النيابة العامة، خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغ 2720 من أصل 2816 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 96.59%، وأما بالنسبة لمستوى إنجاز قضايا السجناء في كافة المحاكم الجزائية في المملكة، فبلغ خلال السنوات الثلاث الماضية 55916 من أصل 57782 قضية بنسبة إنجاز وصلت لـ96.7% لافتا إلى أن قضاة المحاكم الجزائية في جميع مناطق المملكة، يولون أهمية خاصة لقضايا السجناء حال ورودها إليهم و"لا يضعونها في الأدراج" بحسب الخبر المنشور من النيابة.

ونوه المصدر، بالإنجازات المتحققة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تطوير مرفق القضاء وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وهو ما تعكسه إحصاءات مؤشرات إنجاز القضايا الآخذة بالتصاعد المستمر، منذ 3 سنوات، إذ تشير الأرقام إلى أن عدد القضايا المنجزة في العام 1435هـ بلغ 782520 قضية، فيما زاد الإنجاز في العام 1436هـ ليصل إلى 874555 قضية، في حين زاد الرقم في العام 1437هـ إلى 951533 قضية، موضحا أن كل ذلك يأتي في ظل تنامي نسبة تدفق القضايا الواردة للمحاكم.

ولفت إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مرفق القضاء وتعزيز كافة احتياجاته ومتطلباته، انعكس بشكل جلي على العديد من القضايا التي كانت عالقة منذ سنوات طويلة، وخصوصا القضايا الجزائية المتعلقة بجرائم الإرهاب وزعزعة الأمن الوطني، وتسببت في قتل الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن حيث صدرت الأحكام ونفذت في عهد الحزم والعزم, عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –.

وعبر المصدر عن استغرابه الشديد من انشغال النيابة العامة بعقد المقارنات بين إنجاز المحاكم ما قبل عام 1435 هـ وما بعدها, وبث معلومات مخالفة للواقع في بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي تلت عام 1435هـ والتلميح بأنها فترة تراجعت فيها العدالة وهو ما يخالفه الواقع العدلي, إذ كان حرياً أن تركز النيابة على حل العديد من المشاكل التي تعترض القضايا، يأتي في مقدمتها حالة عدم الالتزام من بعض وكلاء النيابة للحضور في مجلس القضاء الشرعي، فضلا عن الصياغة الخاطئة لبعض قرارات الاتهام وطلبات الدعاوى العامة، ونقص الأدلة والبينات التي تساعد في تكوين صورة كاملة حول الدعاوى المعروضة، مما يؤدي إلى تأخير إنهاء القضية.

وحول القضايا التي يشملها العفو، أوضح المصدر أن الأوامر الملكية المنظمة للعفو تقضي بأن تحال المعاملات التي يشملها العفو إلى النيابة العامة، في الوقت المعتاد لصدور العفو بشهر رمضان, وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية المشار فيها إلى حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة والتي منها "عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو".. وأكمل قائلاً :" أعادت المحكمة الجزائية بالرياض خلال العام الجاري عدداً من القضايا الخاصة بالمتهمين الذين شملهم العفو الملكي الكريم، وهم مطلقي السراح، وليسوا سجناء، وجميعهم قضاياهم مقيدة العام الجاري .

وذكر أن ذلك الإجراء يأتي إعمالا من المحاكم للتعليمات المنظمة لكيفية معالجة قضايا الموقوفين والمفرج عنهم مؤقتا في القضايا غير الكبيرة، وليس كما تضمنه الخبر المنسوب لمعالي النائب العام بأنها تعاد للبحث عن مبرر ليشملها العفو ، حيث تنص قواعد العفو على أن "تطبق المحاكم قواعد هذا العفو على القضايا المنظورة لديها وفقا لأحكام هذا العفو، بإعادتها إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) الواردة منها لإعمال اختصاصها، وتحاط أمارات المناطق ببيان عن القضايا المعادة لجهات التحقيق وتاريخ ورودها للمحكمة وتاريخ إعادتها منها" ، فهذا هو المقتضي لإعادتها للنيابة العامة.