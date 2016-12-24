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مصدر مسؤول: المملكة تثمن تبني قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي

اعرب عن أمل  السعودية في إحياء السلام  بموجب القرارات العادلة

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقال المصدر: "هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

 

وعبّر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية في أن يساهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول: المملكة تثمن تبني قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي
سبق

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقال المصدر: "هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

 

وعبّر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية في أن يساهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
03:49 PM
اعرب عن أمل  السعودية في إحياء السلام  بموجب القرارات العادلة

مصدر مسؤول: المملكة تثمن تبني قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,276

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقال المصدر: "هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

 

وعبّر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية في أن يساهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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