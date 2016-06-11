عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

المملكة ترحب بتأكيد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-06-10 عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438 04:50 AM

اخر تعديل 11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438 02:17 AM

المملكة ترحب بتأكيد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب مصدر مسؤول: محاربة الإرهاب لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً





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عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.