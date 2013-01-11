مصدر مسؤول بـ"الخارجية": المملكة تدين تفجيرات أفغانستان

أسفرت عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للتفجير المزدوج الذي وقع بالقرب من البرلمان الأفغاني في عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية "كابول"، والتفجير الذي وقع في إقليم "هلمند" جنوب البلاد، والتي أسفرت عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.



وقدم المصدر تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

