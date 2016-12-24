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مصرع أسرة كويتية من 6 أفراد في حريق أثناء رحلة بحرية

الحادث وقع في مياه الخليج العربي بمنطقة الخيران

 لقي 6 أفراد من أسرة واحدة، السبت، مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حريق يخت جنوبي البلاد.
 
وقال مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية "رسمية"، "العقيد خليل الأمير": "إن زوارق الإطفاء وخفر السواحل التي تعاملت مع حريق اليخت تبين لها وقوع 6 وفيات حتى الآن، فضلاً عن 4 إصابات بشرية".
 
وأضاف، في تصريح صحفي –بحسب موقع الخليج أون لاين-: "إن الإدارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، الذي وقع في مياه الخليج العربي بمنطقة الخيران".

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مصرع أسرة كويتية من 6 أفراد في حريق أثناء رحلة بحرية
سبق

 لقي 6 أفراد من أسرة واحدة، السبت، مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حريق يخت جنوبي البلاد.
 
وقال مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية "رسمية"، "العقيد خليل الأمير": "إن زوارق الإطفاء وخفر السواحل التي تعاملت مع حريق اليخت تبين لها وقوع 6 وفيات حتى الآن، فضلاً عن 4 إصابات بشرية".
 
وأضاف، في تصريح صحفي –بحسب موقع الخليج أون لاين-: "إن الإدارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، الذي وقع في مياه الخليج العربي بمنطقة الخيران".

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:43 PM
الحادث وقع في مياه الخليج العربي بمنطقة الخيران

مصرع أسرة كويتية من 6 أفراد في حريق أثناء رحلة بحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 لقي 6 أفراد من أسرة واحدة، السبت، مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حريق يخت جنوبي البلاد.
 
وقال مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية "رسمية"، "العقيد خليل الأمير": "إن زوارق الإطفاء وخفر السواحل التي تعاملت مع حريق اليخت تبين لها وقوع 6 وفيات حتى الآن، فضلاً عن 4 إصابات بشرية".
 
وأضاف، في تصريح صحفي –بحسب موقع الخليج أون لاين-: "إن الإدارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، الذي وقع في مياه الخليج العربي بمنطقة الخيران".

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