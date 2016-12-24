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مصرع عامل بناء بعد سقوط سقف خرساني لبوابة فناء عليه بتندحة

من جنسية عربية والدفاع المدني باشر الواقعة وسلم الموقع للجهة الأمنية

لقي عامل بناء من جنسية عربية مصرعه اليوم السبت إثر سقوط سقف خرساني لبوابة فناء خارجية تحت الإنشاء عليه بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي ، أنه تم تلقي بلاغا عن حادث سقوط سقف خرساني لبوابة حوش خارجية تحت الإنشاء بعمارة تعود ملكيتها لأحد المواطنين بمركز تندحه بخميس مشيط، وتقدر مساحة سقف هذه البوابة ٥ في ٢ متر تقريبا نتج عنه وفاة عامل بناء ( من جنسية عربية ) في العقد الثالث من العمر .

وأضاف العقيد العاصمي أن فرقة الدفاع المدني قامت برفع الأنقاض واستخراج جثة العامل وسلم الموقع للجهة الأمنية المختصة لإكمال الاجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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مصرع عامل بناء بعد سقوط سقف خرساني لبوابة فناء عليه بتندحة
سبق

لقي عامل بناء من جنسية عربية مصرعه اليوم السبت إثر سقوط سقف خرساني لبوابة فناء خارجية تحت الإنشاء عليه بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي ، أنه تم تلقي بلاغا عن حادث سقوط سقف خرساني لبوابة حوش خارجية تحت الإنشاء بعمارة تعود ملكيتها لأحد المواطنين بمركز تندحه بخميس مشيط، وتقدر مساحة سقف هذه البوابة ٥ في ٢ متر تقريبا نتج عنه وفاة عامل بناء ( من جنسية عربية ) في العقد الثالث من العمر .

وأضاف العقيد العاصمي أن فرقة الدفاع المدني قامت برفع الأنقاض واستخراج جثة العامل وسلم الموقع للجهة الأمنية المختصة لإكمال الاجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
04:07 PM
من جنسية عربية والدفاع المدني باشر الواقعة وسلم الموقع للجهة الأمنية

مصرع عامل بناء بعد سقوط سقف خرساني لبوابة فناء عليه بتندحة

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سعود الدعجاني - عسير
0
1,277

لقي عامل بناء من جنسية عربية مصرعه اليوم السبت إثر سقوط سقف خرساني لبوابة فناء خارجية تحت الإنشاء عليه بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي ، أنه تم تلقي بلاغا عن حادث سقوط سقف خرساني لبوابة حوش خارجية تحت الإنشاء بعمارة تعود ملكيتها لأحد المواطنين بمركز تندحه بخميس مشيط، وتقدر مساحة سقف هذه البوابة ٥ في ٢ متر تقريبا نتج عنه وفاة عامل بناء ( من جنسية عربية ) في العقد الثالث من العمر .

وأضاف العقيد العاصمي أن فرقة الدفاع المدني قامت برفع الأنقاض واستخراج جثة العامل وسلم الموقع للجهة الأمنية المختصة لإكمال الاجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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