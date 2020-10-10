مصرع عامل سوداني إثر احتراق "ونش" بـ"بلجرشي الباحة"

الأمانة تكشف تفاصيل الحادث وتؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية

أسفر احتراق سيارة "ونش" بطريق القمع بالشهم التابع لمركز خدمات بلدية محافظة بلجرشي التابعة لأمانة منطقة الباحة، عن وفاة عامل سوداني كان يعمل على متنها.

وقالت أمانة منطقة الباحة: البلاغ ورد في تمام الساعة 3:45 من مساء أمس من الدفاع المدني، وتوجه مندوب البلدية إلى الموقع مع مندوبي الشرطة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، ولاحظ وجود "ونش رافعة" عالقة بخطوط الكهرباء العلوية للضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء في أحد مشاريع البلدية "مقاولة إحدى المؤسسات الوطنية" بينما يتبع الونش مؤسسة مقاولات متعاقداً معها من الباطن بصورة نظامية.

وأضافت: الجهات المختصة حررت محضراً مشتركاً للدفاع المدني والشرطة والبلدية وشركة الكهرباء، تضمن أن الحادث عرضي ولا توجد وراءه شبهة جنائية.

وأردفت الأمانة: صاحب المؤسسة حضر إلى شرطة المحافظة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل والسيارة، علماً بأن العامل المتوفى كان يعمل في ظل تواجد المهندس المشرف بمعرفة المقاول وتحت إشرافه المباشر عندما وقع الحادث.

وتابعت: جميع أدوات ووسائل السلامة كانت متوفرة في الموقع ولم تلاحظ اللجنة أي نقص أو خلل في وسائل السلامة.

وأكدت التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة عند تنفيذ المشاريع والخدمات الخاصة بها وفقاً للشروط والمواصفات المضمّنة في عقود المشاريع وبمتابعة من الأجهزة الإشرافية.