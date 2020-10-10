النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع عامل سوداني إثر احتراق "ونش" بـ"بلجرشي الباحة"

الأمانة تكشف تفاصيل الحادث وتؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية

أسفر احتراق سيارة "ونش" بطريق القمع بالشهم التابع لمركز خدمات بلدية محافظة بلجرشي التابعة لأمانة منطقة الباحة، عن وفاة عامل سوداني كان يعمل على متنها.

وقالت أمانة منطقة الباحة: البلاغ ورد في تمام الساعة 3:45 من مساء أمس من الدفاع المدني، وتوجه مندوب البلدية إلى الموقع مع مندوبي الشرطة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، ولاحظ وجود "ونش رافعة" عالقة بخطوط الكهرباء العلوية للضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء في أحد مشاريع البلدية "مقاولة إحدى المؤسسات الوطنية" بينما يتبع الونش مؤسسة مقاولات متعاقداً معها من الباطن بصورة نظامية.

وأضافت: الجهات المختصة حررت محضراً مشتركاً للدفاع المدني والشرطة والبلدية وشركة الكهرباء، تضمن أن الحادث عرضي ولا توجد وراءه شبهة جنائية.

وأردفت الأمانة: صاحب المؤسسة حضر إلى شرطة المحافظة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل والسيارة، علماً بأن العامل المتوفى كان يعمل في ظل تواجد المهندس المشرف بمعرفة المقاول وتحت إشرافه المباشر عندما وقع الحادث.

وتابعت: جميع أدوات ووسائل السلامة كانت متوفرة في الموقع ولم تلاحظ اللجنة أي نقص أو خلل في وسائل السلامة.

وأكدت التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة عند تنفيذ المشاريع والخدمات الخاصة بها وفقاً للشروط والمواصفات المضمّنة في عقود المشاريع وبمتابعة من الأجهزة الإشرافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصرع عامل سوداني إثر احتراق "ونش" بـ"بلجرشي الباحة"
سبق

أسفر احتراق سيارة "ونش" بطريق القمع بالشهم التابع لمركز خدمات بلدية محافظة بلجرشي التابعة لأمانة منطقة الباحة، عن وفاة عامل سوداني كان يعمل على متنها.

وقالت أمانة منطقة الباحة: البلاغ ورد في تمام الساعة 3:45 من مساء أمس من الدفاع المدني، وتوجه مندوب البلدية إلى الموقع مع مندوبي الشرطة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، ولاحظ وجود "ونش رافعة" عالقة بخطوط الكهرباء العلوية للضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء في أحد مشاريع البلدية "مقاولة إحدى المؤسسات الوطنية" بينما يتبع الونش مؤسسة مقاولات متعاقداً معها من الباطن بصورة نظامية.

وأضافت: الجهات المختصة حررت محضراً مشتركاً للدفاع المدني والشرطة والبلدية وشركة الكهرباء، تضمن أن الحادث عرضي ولا توجد وراءه شبهة جنائية.

وأردفت الأمانة: صاحب المؤسسة حضر إلى شرطة المحافظة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل والسيارة، علماً بأن العامل المتوفى كان يعمل في ظل تواجد المهندس المشرف بمعرفة المقاول وتحت إشرافه المباشر عندما وقع الحادث.

وتابعت: جميع أدوات ووسائل السلامة كانت متوفرة في الموقع ولم تلاحظ اللجنة أي نقص أو خلل في وسائل السلامة.

وأكدت التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة عند تنفيذ المشاريع والخدمات الخاصة بها وفقاً للشروط والمواصفات المضمّنة في عقود المشاريع وبمتابعة من الأجهزة الإشرافية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
05:04 PM

مصرع عامل سوداني إثر احتراق "ونش" بـ"بلجرشي الباحة"

الأمانة تكشف تفاصيل الحادث وتؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
5
12,095

أسفر احتراق سيارة "ونش" بطريق القمع بالشهم التابع لمركز خدمات بلدية محافظة بلجرشي التابعة لأمانة منطقة الباحة، عن وفاة عامل سوداني كان يعمل على متنها.

وقالت أمانة منطقة الباحة: البلاغ ورد في تمام الساعة 3:45 من مساء أمس من الدفاع المدني، وتوجه مندوب البلدية إلى الموقع مع مندوبي الشرطة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، ولاحظ وجود "ونش رافعة" عالقة بخطوط الكهرباء العلوية للضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء في أحد مشاريع البلدية "مقاولة إحدى المؤسسات الوطنية" بينما يتبع الونش مؤسسة مقاولات متعاقداً معها من الباطن بصورة نظامية.

وأضافت: الجهات المختصة حررت محضراً مشتركاً للدفاع المدني والشرطة والبلدية وشركة الكهرباء، تضمن أن الحادث عرضي ولا توجد وراءه شبهة جنائية.

وأردفت الأمانة: صاحب المؤسسة حضر إلى شرطة المحافظة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل والسيارة، علماً بأن العامل المتوفى كان يعمل في ظل تواجد المهندس المشرف بمعرفة المقاول وتحت إشرافه المباشر عندما وقع الحادث.

وتابعت: جميع أدوات ووسائل السلامة كانت متوفرة في الموقع ولم تلاحظ اللجنة أي نقص أو خلل في وسائل السلامة.

وأكدت التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة عند تنفيذ المشاريع والخدمات الخاصة بها وفقاً للشروط والمواصفات المضمّنة في عقود المشاريع وبمتابعة من الأجهزة الإشرافية.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة