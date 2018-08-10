مصرع 3 قياديين ميدانيين مهمين للمليشيا الانقلابية شمال اليمن

في غارات جوية لمقاتلات التحالف

لقي ثلاثة من القيادات الميدانية للمليشيا الانقلابية في منطقة ميدي غرب محافظة حجة اليمنية مصرعهم، إضافة إلى عشرات آخرين، وذلك في غارات جوية لمقاتلات التحالف خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وأكدت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح إلى موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية في ميدي، وأودت بحياة العشرات من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية مهمة، تنتمي لمحافظة حجة.



وأوضحت المصادر أسماء القيادات الميدانية التي لقيت مصرعها هي: أحمد عبد الله حسن إسماعيل الوظاف من مديرية الشاهل، وعلي حسين العزي من مديرية المفتاح، وعلي عبدالملك شرف الدين من مدينة حجة.



ولقي ما لا يقل عن 31 عنصرًا مصرعه، وأُصيب أكثر من 40 آخرين من مقاتلي المليشيا الانقلابية، وذلك في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية خلال الخميس والجمعة الماضيَيْن في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.



وتمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة وقَطْع خطوط الإمداد بين مديريتَيْ حرض وميدي المتجاورتَيْن في حجة، وباتت تحاصر المليشيا الانقلابية من جميع الجهات في مدينة ميدي الساحلية.

