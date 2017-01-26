مصرع مقيم عربي دهساً إثر محاولة فاشلة لعبور الطريق بالأفلاج

نالت الحادثة من أطرافه السفلية ورأسه وأدخلت جثته ثلاجة الموتى

لقي مقيم عربي، مصري الجنسية، مصرعه دهساً، صباح اليوم الخميس؛ أثناء محاولته العبور مترجلاً على قدميه الطريق العام، مقابل إحدى محطات الوقود 10 كم جنوب الأفلاج.

وأكد مصدر بمستشفى الأفلاج العام لـ"سبق"، أن قسم الطوارئ استقبل، صباح اليوم الخميس، مقيماً من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 56 سنة تعرض لحادثة دهس خلّفت إصابات في الأطراف السفلية من جسمه وإصابات بالغة في الرأس تسببت في وفاته.

وأوضح المصدر أنه تم إدخال الجثة ثلاجة الموتى؛ بعد مباشرة الجهات المختصة الحادثة.