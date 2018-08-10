مصر.. تحقيقات في هجوم سمكة قرش على فتاة بالبحر الأحمر

قررت وزارة البيئة المصرية تشكيل لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة؛ للوقوف على تفاصيل واقعة تعرض فتاة لهجوم من سمكة قرش في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

ونشرت الوزارة بياناً على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أشارت فيه إلى تعرض فتاة عمرها 25 عاماً لهجوم من سمكة قرش، أثناء مزاولتها السباحة والغطس بالمياه العميقة في قرية سياحية بمرسى علم يوم السبت الماضي.

وأكدت وزارة البيئة أن الفتاة تم إنقاذها ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج وغادرت الأحد.

وأضاف بيان الوزارة: "فور تلقي البلاغ وجه وزير البيئة خالد فهمي بتشكيل لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة والجامعات؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة التي سترد في بيان لاحق فور اكتمال أعمال المسوحات البحرية اللازمة".

وتابع حسب ما نقلته" سكاي نيوز ": "تم التنسيق مع وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر لغلق الشاطئ محل الحادث لمدة 48 ساعة؛ لتمكين أعمال الرصد والمسوحات اللازمة".

وتشير ملابسات الحادث المبدئية وفقاً لرواية الفتاة المصابة وصديقها، إلى أن "مجموعة من ممارسي رياضة السباحة بالنظارة اقتربت من مجموعة من الدلافين للسباحة معها، وأثناء عودتها تجاه الساحل ظهرت سمكة قرش من نوع القرش المحيطي" الذي هاجم الفتاة وعضها.

وقبل أسابيع، أصدرت وزارة البيئة بياناً يتضمن الإرشادات الواجب اتباعها لزوار وإدارات الشواطئ والقرى السياحية في البحر الأحمر، عند ممارسة الأنشطة البحرية.