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مصر ترفع درجة التأهب الأمني تحسباً لهجمات إرهابية

رفعت وزارة الداخلية المصرية، السبت، درجة التأهب الأمني، وشددت على تعزيز الإجراءات في محيط كافة المنشآت الهامة، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال مصدر أمنى إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وجه برفع درجات التأهب داخل كافة قطاعات الوزارة.

ووفقا لسكاي نيوز أضاف أن التأهب الأمني يأتي تحسبا لاستغلال العناصر الإرهابية الظروف التي تمر بها المنطقة، لتنفيذ عمليات عدائية، تستهف أرواح المواطنين الأبرياء.

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى شبه جزيرة سيناء، وكافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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مصر ترفع درجة التأهب الأمني تحسباً لهجمات إرهابية
سبق

رفعت وزارة الداخلية المصرية، السبت، درجة التأهب الأمني، وشددت على تعزيز الإجراءات في محيط كافة المنشآت الهامة، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال مصدر أمنى إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وجه برفع درجات التأهب داخل كافة قطاعات الوزارة.

ووفقا لسكاي نيوز أضاف أن التأهب الأمني يأتي تحسبا لاستغلال العناصر الإرهابية الظروف التي تمر بها المنطقة، لتنفيذ عمليات عدائية، تستهف أرواح المواطنين الأبرياء.

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى شبه جزيرة سيناء، وكافة الاتجاهات الاستراتيجية.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
07:16 PM

مصر ترفع درجة التأهب الأمني تحسباً لهجمات إرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت وزارة الداخلية المصرية، السبت، درجة التأهب الأمني، وشددت على تعزيز الإجراءات في محيط كافة المنشآت الهامة، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال مصدر أمنى إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وجه برفع درجات التأهب داخل كافة قطاعات الوزارة.

ووفقا لسكاي نيوز أضاف أن التأهب الأمني يأتي تحسبا لاستغلال العناصر الإرهابية الظروف التي تمر بها المنطقة، لتنفيذ عمليات عدائية، تستهف أرواح المواطنين الأبرياء.

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى شبه جزيرة سيناء، وكافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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