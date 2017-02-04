مصر.. مصرع 10 طلاب في انقلاب حافلة رحلات

قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، كما أصيب 41 آخرون إثر انقلاب حافلة رحلات كانت تقلّ طلاباً جامعيين بمنطقة الصاعدة في نويبع بجنوب سيناء يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء قوله إن الحافلة كانت تقلّ طلاباً من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وإن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات شرم الشيخ الدولي ونويبع المركزي ودهب.

وقال العميد عصام خضر مدير العمليات بمحافظة جنوب سيناء إن الطلاب كانوا قادمين من مدينة دهب في طريقهم إلى مدينة نويبع في إطار سياحة اليوم الواحد، إلا أن الحافلة انقلبت قبل دخول نويبع بعشرة كيلومترات في منطقة منحنيات خطرة.