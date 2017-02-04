مصر .. والد "مهاجم اللوفر" ينفي صلة ابنه بالإرهاب

لواء الشرطة السابق اتهم الأمن بالاعتداء على نجله

كشفت تقارير صحافية مصرية، أن والد مهاجم متحف اللوفر المُفترض، ظهر الجمعة، لواء شرطة سابق اسمه رضا رفاعي الحماحمي؛ من مدينة المنصورة، وفق ما أوردت صحف مصرية السبت، التي نقلت أيضاً نفيه أيَّ صلةٍ لابنه بالإرهاب.



ونفى اللواء "الحماحمي"؛ أيَّ علاقةٍ لابنه بالهجوم الإرهابي على متحف اللوفر، وأيَّ صلةٍ لنجله بالإرهاب.



وقال "رفاعي"؛ لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن ابنه "عبد الله"؛ ليس إرهابياً وليس له أيّ انتماء سياسي، وأنه سافر إلى باريس في مهمة عمل، وكان من المقرر أن يغادرها السبت.



وأضاف لواء الشرطة السابق، أن ابنه كان في اللوفر لالتقاط صور للمتحف ولبرج إيفل، وأن الأمن الفرنسي سارع بالاعتداء عليه.



ولم يتعرّض الوالد إلى تغريدات ابنه وتعليقاته على "تويتر" المؤيدة لـ "داعش"، التي نشرها قبل دقائق من محاولة الهجوم على المتحف الفرنسي.