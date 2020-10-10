مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء
بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة
أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .
وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً
وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .
مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء
فهد العتيبيسبق2017-10-08
أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .
وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً
وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .
08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
04:27 PM
مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء
أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .
وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً
وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .