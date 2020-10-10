النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء

بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة

أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .

وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً

وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء
سبق

أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .

وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً

وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
04:27 PM

مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء

بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
474

أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .

وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً

وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة