مطار الطائف يُعلن نجاح السنة التشغيلية ويُكرم الموظفين والشركاء

بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة

أقام مطار الطائف الدولي الحفل الختامي لنجاح السنة التشغيلية للمطار ، وتكريم الموظفين المتميزين بحضور مديري الإدارات والجهات والشركات العاملة بالمطار ، برعاية مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف .

وبهذه المناسبة نقلَ مدير مطار الطائف الدولي ، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ، تهنئته وتحياته لمحافظ الطائف ، سعد بن مقبل الميموني ، ولوزير النقل الدكتور نبيل العامودي بمناسبة الثقة الملكية التي نالاها بعد تعيينهما ، كما شكرَ بخاري معالي سليمان الحمدان على ما قدمه من دعم واهتمام لقطاع الطيران خاصةً والنقل عامةً

وقام بتسليم الدروع والشهادات التقديرية للمكرمين من مديري الجهات وموظفيهم ، كما تم تكريم رسام الطائف أحمد بن عبيدالله القرشي ، والفنان التشكيلي محمد بن سعد الحارثي ، والفنانة التشكيلية منيره الحبسي ، والفنانة التشكيلية سميره القرشي ، والفنانة التشكيلية عرفات العاصمي، سعياً من إدارة المطار لدعم الفنانات الموهوبات لإبراز ودعم مواهبهم الثمينة وإظهار التنوع الفني الذي يزخر به أبناء وبنات المحافظة ، كما تم تكريم الإعلاميين الذين لهم أداء فعال مع أنشطة المطار .