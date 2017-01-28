مطار القاهرة ينفذ قرار ترامب ويمنع ٥ ركاب عراقيين ويمنياً من المغادرة لواشنطن

عقب إصداره سلسلة من الأوامر التنفيذية تحظر اللاجئين والزائرين من عدة دول إسلامية

منعت سلطات مطار القاهرة 5 ركاب عراقيين ويمنياً من الصعود على متن طائرة مصر للطيران المتجهة لنيويورك بعد قرار ترامب وقف استقبال مواطنيين من هذه الدول.



وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية تحظر اللاجئين والزائرين من عدة دول إسلامية، وتعلق العمل ببرامج الإعفاء من التأشيرات.



علّق ترامب وبشكل فوري برنامج الإعفاء من التأشيرات، ما يعني أن على الجميع الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة حتى هؤلاء الذين كانوا معفيين من التأشيرة.



وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يعلّق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ويوقف قبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.



بعد فترة تعليق برامج قبول اللاجئين ستعطى الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الديني، للأقليات الدينية.



وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن الاستثناء سيساعد السوريين المسيحيين الفارين من الحرب الأهلية هناك.



كما تشمل القرارات التي وقعها الرئيس الأميركي منعا مؤقتا للزائرين من سوريا وبعض الدول الإسلامية الأخرى (اليمن، ليبيا، العراق، إيران، سوريا، الصومال، السودان) قائلا إن الخطوات ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.



كذلك قال ترامب إنه يضع معايير فحص جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين خارج الولايات المتحدة الأميركية، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق."