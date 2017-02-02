مطار الملك عبدالعزيز ينوّه: سنُجري فرضية حريق اليوم

نوّه مطار الملك عبدالعزيز بجدة، صباح اليوم، بأنه سيتم إجراء تجربة فرضية لحريق بالمطار اليوم.
وأضاف: يُجري الفرضية جهاز الإطفاء والإنقاذ في مطار المؤسس، يتخللها التدريب على إطفاء حريق بساحة المطار؛ لرفع جاهزية كل القطاعات.
نوّه مطار الملك عبدالعزيز بجدة، صباح اليوم، بأنه سيتم إجراء تجربة فرضية لحريق بالمطار اليوم.
وأضاف: يُجري الفرضية جهاز الإطفاء والإنقاذ في مطار المؤسس، يتخللها التدريب على إطفاء حريق بساحة المطار؛ لرفع جاهزية كل القطاعات.
نوّه مطار الملك عبدالعزيز بجدة، صباح اليوم، بأنه سيتم إجراء تجربة فرضية لحريق بالمطار اليوم.
وأضاف: يُجري الفرضية جهاز الإطفاء والإنقاذ في مطار المؤسس، يتخللها التدريب على إطفاء حريق بساحة المطار؛ لرفع جاهزية كل القطاعات.
نوّه مطار الملك عبدالعزيز بجدة، صباح اليوم، بأنه سيتم إجراء تجربة فرضية لحريق بالمطار اليوم.
وأضاف: يُجري الفرضية جهاز الإطفاء والإنقاذ في مطار المؤسس، يتخللها التدريب على إطفاء حريق بساحة المطار؛ لرفع جاهزية كل القطاعات.