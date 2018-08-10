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"مطوفي الدول العربية" تستقبل أول أفواج حجاجها من العراق

ضم 1171 حاجاً من أصل 35 ألفاً بمقر سكنهم بمكة المكرمة

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أول طلائع حجاجها لهذا العام 1438هـ القادمين من جمهورية العراق والبالغ عددهم 1171 حاجا من أصل 35 ألف بمقر سكنهم بمكة المكرمة.

كان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة، المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية، فؤاد بشارة، وعدد من المسؤولين الميدانيين في المؤسسة.

ورحب "بشارة" بأولى أفواج حجاج جمهورية العراق، مبيناً أن المؤسسة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وأكد "بشارة" بأن الفوج القادم ضم 1171 حاجا من أصل 35 ألف يشكلون مجموع حجاج دولة العراق المتوقع قدومهم هذا العام، مؤكداً أن مؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاج المؤسسة من خدمات وتنظيمات بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بعد فراغهم من أداء مناسكهم.

وعبَّر الحجاج القادمين من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام متقدمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج .

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، المهندس المطوف عباس بن عبد الغني قطان، بأول أفواج ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول العربية الذين تتشرف المؤسسة بخدمهم والبالغ عددهم نحو 360 ألف حاج يفدون من 19 دولة عربية، يتشرف بخدمتهم أكثر من 1800 مطوف عبر 138 مكتب خدمة ميداني، لافتاً إلى أنه تم تهيئة كامل المكاتب استعداداً لاستقبال أفواج حجاج هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطوفي الدول العربية" تستقبل أول أفواج حجاجها من العراق
سبق

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أول طلائع حجاجها لهذا العام 1438هـ القادمين من جمهورية العراق والبالغ عددهم 1171 حاجا من أصل 35 ألف بمقر سكنهم بمكة المكرمة.

كان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة، المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية، فؤاد بشارة، وعدد من المسؤولين الميدانيين في المؤسسة.

ورحب "بشارة" بأولى أفواج حجاج جمهورية العراق، مبيناً أن المؤسسة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وأكد "بشارة" بأن الفوج القادم ضم 1171 حاجا من أصل 35 ألف يشكلون مجموع حجاج دولة العراق المتوقع قدومهم هذا العام، مؤكداً أن مؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاج المؤسسة من خدمات وتنظيمات بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بعد فراغهم من أداء مناسكهم.

وعبَّر الحجاج القادمين من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام متقدمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج .

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، المهندس المطوف عباس بن عبد الغني قطان، بأول أفواج ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول العربية الذين تتشرف المؤسسة بخدمهم والبالغ عددهم نحو 360 ألف حاج يفدون من 19 دولة عربية، يتشرف بخدمتهم أكثر من 1800 مطوف عبر 138 مكتب خدمة ميداني، لافتاً إلى أنه تم تهيئة كامل المكاتب استعداداً لاستقبال أفواج حجاج هذا العام.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
02:36 PM

"مطوفي الدول العربية" تستقبل أول أفواج حجاجها من العراق

ضم 1171 حاجاً من أصل 35 ألفاً بمقر سكنهم بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أول طلائع حجاجها لهذا العام 1438هـ القادمين من جمهورية العراق والبالغ عددهم 1171 حاجا من أصل 35 ألف بمقر سكنهم بمكة المكرمة.

كان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة، المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية، فؤاد بشارة، وعدد من المسؤولين الميدانيين في المؤسسة.

ورحب "بشارة" بأولى أفواج حجاج جمهورية العراق، مبيناً أن المؤسسة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وأكد "بشارة" بأن الفوج القادم ضم 1171 حاجا من أصل 35 ألف يشكلون مجموع حجاج دولة العراق المتوقع قدومهم هذا العام، مؤكداً أن مؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاج المؤسسة من خدمات وتنظيمات بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بعد فراغهم من أداء مناسكهم.

وعبَّر الحجاج القادمين من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام متقدمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج .

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، المهندس المطوف عباس بن عبد الغني قطان، بأول أفواج ضيوف بيت الله الحرام من حجاج الدول العربية الذين تتشرف المؤسسة بخدمهم والبالغ عددهم نحو 360 ألف حاج يفدون من 19 دولة عربية، يتشرف بخدمتهم أكثر من 1800 مطوف عبر 138 مكتب خدمة ميداني، لافتاً إلى أنه تم تهيئة كامل المكاتب استعداداً لاستقبال أفواج حجاج هذا العام.

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