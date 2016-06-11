معتمر باكستاني سبعيني: بعتُ جميع ما أملك لأرى الكعبة.. وأمنيتي الأكبر أن أحج

لم يستسلم لظروفه الاقتصادية الصعبة في بلاده وأنفق كل ما لديه لتحقيق حلمه

"قصص إنسانية من الحرم المكي": حلم باكستاني في العقد السابع من عمره أن يرى الكعبة المشرفة؛ فلم يستسلم لظروفه الاقتصادية الصعبة في بلاده، بل أنفق كل غالٍ لديه؛ ليحقق أمنيته الأكبر في الحياة.

لم يدخر وسعًا ليوفر 10 آلاف ريال سعودي.. وقد عبِّر عن فرحته بما هو فيه لـ"سبق" في أجواء الحرم المكي.. وقال المعتمر الباكستاني السبعيني أحمد عثمان: لأول مرة أعتمر مع عائلتي وابني الصغير، وأعيش فرحة لم أتذوق طعمها بحياتي وأنا في أجواء روحانية بالمسجد الحرام. وحتى أصل إلى هنا كان أمامي عقبة توفير 10 آلاف ريال سعودي، فلم أفكر كثيرًا في بيع كل ما أملكه، حتى الماعز الذي أعيش منه، والحمد لله وفقني الله للوصول إلى مسعاي.

وعن حلمه الكبير يقول: أدعو الله أن ييسر لي الحج هذا العام، وأكمل الفرض، كما يسر لي العمرة ببيته الحرام.. فكلي شوق لتحقيق آخر أمل لي في الحياة، وأنا رجل قارب أجلي على نهايته، لكن أملي بالله كبير.