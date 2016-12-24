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معرض جدة الدولي للكتاب يخطف أنظار 273 ألف زائر

دور المملكة في محاربة الإرهاب ضمن البرنامج الثقافي

خطف معرض جدة الدولي معرض جدة الدولي الثاني للكتاب منذ انطلاقة فعالياته حتى مساء أمس "الجمعة" تاسع أيام المعرض أنظار 273 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع ، وسط متابعة متواصلة لمختلف الكتب ودور النشر التي تروج لها في هذه التظاهرة الثقافية العالمية التي وصل عددها إلى 450 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية من 30 دولة حول العالم.

 وقدم المعرض عبر فعالياته خلال البرنامج الثقافي ندوة أبرزت دور المملكة في محاربة الإرهاب بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي والمتخصص في الاجتماع الدكتور عبدالسلام الوايل والكاتبين الدكتور سعود المصيبيح ومحمد الساعد وأدارها الدكتور سحمي الهاجري .

وناقشت الندوة الدور الأساسي والمحوري الذي قامت به المملكة في محاربة الإرهاب منذ التحذير منه وحتى إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ودعوة دول العالم للمشاركة فيه وتقديم أهم صور المواجهة التي قامت بها المملكة على كل الأصعدة في تحقيق ذلك.

وتطرقت الأمسية الثقافية حول الكتاب بين الفسح والنشر والتسويق لقراءة واقع انتاج الكتاب في المملكة بمشاركة الإعلاميين عبدالله الغبين وعبدالرحمن الأحمدي وأدارها خالد اليوسف مسلطة الضوء على التحديات الكبيرة والمتعددة في هذا المجال .

وأكدت أن المملكة بالرغم أنها من أهم الأسواق للناشر العربي إلا أن ثقافة النشر والتوزيع فيها تراوح مكانها مع إضافة عقبة الاجازة ومركزيتها مقترحة أحم الحلول من المختصين في هذا المجال.

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معرض جدة الدولي للكتاب يخطف أنظار 273 ألف زائر
سبق

خطف معرض جدة الدولي معرض جدة الدولي الثاني للكتاب منذ انطلاقة فعالياته حتى مساء أمس "الجمعة" تاسع أيام المعرض أنظار 273 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع ، وسط متابعة متواصلة لمختلف الكتب ودور النشر التي تروج لها في هذه التظاهرة الثقافية العالمية التي وصل عددها إلى 450 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية من 30 دولة حول العالم.

 وقدم المعرض عبر فعالياته خلال البرنامج الثقافي ندوة أبرزت دور المملكة في محاربة الإرهاب بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي والمتخصص في الاجتماع الدكتور عبدالسلام الوايل والكاتبين الدكتور سعود المصيبيح ومحمد الساعد وأدارها الدكتور سحمي الهاجري .

وناقشت الندوة الدور الأساسي والمحوري الذي قامت به المملكة في محاربة الإرهاب منذ التحذير منه وحتى إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ودعوة دول العالم للمشاركة فيه وتقديم أهم صور المواجهة التي قامت بها المملكة على كل الأصعدة في تحقيق ذلك.

وتطرقت الأمسية الثقافية حول الكتاب بين الفسح والنشر والتسويق لقراءة واقع انتاج الكتاب في المملكة بمشاركة الإعلاميين عبدالله الغبين وعبدالرحمن الأحمدي وأدارها خالد اليوسف مسلطة الضوء على التحديات الكبيرة والمتعددة في هذا المجال .

وأكدت أن المملكة بالرغم أنها من أهم الأسواق للناشر العربي إلا أن ثقافة النشر والتوزيع فيها تراوح مكانها مع إضافة عقبة الاجازة ومركزيتها مقترحة أحم الحلول من المختصين في هذا المجال.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:38 PM
دور المملكة في محاربة الإرهاب ضمن البرنامج الثقافي

معرض جدة الدولي للكتاب يخطف أنظار 273 ألف زائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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خطف معرض جدة الدولي معرض جدة الدولي الثاني للكتاب منذ انطلاقة فعالياته حتى مساء أمس "الجمعة" تاسع أيام المعرض أنظار 273 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع ، وسط متابعة متواصلة لمختلف الكتب ودور النشر التي تروج لها في هذه التظاهرة الثقافية العالمية التي وصل عددها إلى 450 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية من 30 دولة حول العالم.

 وقدم المعرض عبر فعالياته خلال البرنامج الثقافي ندوة أبرزت دور المملكة في محاربة الإرهاب بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي والمتخصص في الاجتماع الدكتور عبدالسلام الوايل والكاتبين الدكتور سعود المصيبيح ومحمد الساعد وأدارها الدكتور سحمي الهاجري .

وناقشت الندوة الدور الأساسي والمحوري الذي قامت به المملكة في محاربة الإرهاب منذ التحذير منه وحتى إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ودعوة دول العالم للمشاركة فيه وتقديم أهم صور المواجهة التي قامت بها المملكة على كل الأصعدة في تحقيق ذلك.

وتطرقت الأمسية الثقافية حول الكتاب بين الفسح والنشر والتسويق لقراءة واقع انتاج الكتاب في المملكة بمشاركة الإعلاميين عبدالله الغبين وعبدالرحمن الأحمدي وأدارها خالد اليوسف مسلطة الضوء على التحديات الكبيرة والمتعددة في هذا المجال .

وأكدت أن المملكة بالرغم أنها من أهم الأسواق للناشر العربي إلا أن ثقافة النشر والتوزيع فيها تراوح مكانها مع إضافة عقبة الاجازة ومركزيتها مقترحة أحم الحلول من المختصين في هذا المجال.

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