معرض مستشفى الدواسر التوعوي يستوقف زوار مهرجان "وادينا تراث"

يهتم بالتثقيف الصحي من خلال نشرات تخصصية عن الأمراض والوقاية

تصوير- محمد آل مسحل: اجتذب المعرض الوقائي التوعوي لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام بتنظيم من إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، وبتعاون عدة أقسام من المستشفى ومراكز الرعاية الأولية، زوار مهرجان "وادينا تراث وأصالة".

جاء ذلك ضِمن فعاليات مهرجان "وادينا تراث وأصالة"، بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، ودشن فعالياته محافظُ وادي الدواسر أحمد المنيفي، الذي أشاد بجناح المستشفى وحرص القائمين عليه؛ إيماناً بدورهم وتأكيداً على أهمية نشر التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع من أهالي المحافظة.

وأوضح مدير المستشفى العام، الأخصائي فهد بن محمد الممخور، لـ"سبق"، أن مشاركتهم في فعاليات مهرجان "وادينا تراث"، تأتي في إطار الدور الذي تتطلع له وزارة الصحة؛ حيث يحتوي الركن على عدد من البرامج؛ ومن أهمها توعية وتثقيف المجتمع صحياً وميدانياً؛ من خلال نشرات تخصصية عن الأمراض وطرق الوقاية منها.

وأضاف "الممخور"، أن المستشفى خصص بمقر معرضه حملة للتبرع بالدم، تنطلق عصر اليوم، بعد أن تم تجهيزها بكل المتطلبات من طاقم طبي وفنيي مختبر لإنجاحها، كما ينظم في الوقت ذاته محاضرات يومية متنوعة بخيمة المهرجان يلقيها أطباء من مكافحة العدوى والرعاية الصحية الأولية، وأخصائيين من الرعاية الصيدلية؛ تماشياً مع سياسة وتوجهات الوزارة.

وأشار إلى أن إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى العام، بدأت في تنفيذ برنامج خاص؛ تحقيقاً لشعار "المريض أولاً"، مصحوب بمئات المطويات والمنشوارت التوعوية التي تم طباعتها مؤخراً لتوزيعها على الزوار، بالإضافة لبرامج عن التثقيف الدوائي والمعلومات الدوائية.