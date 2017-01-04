معلمة بالطائف تُطلق فكرة "الرياضيات في المهن" عبر مشاريع تخيلية لتغيير الاتجاهات السلبية

​من خلال القيام بورش عمل مصغرة بمجموعات من الطالبات

أطلقت المعلمة "آمنة القثامي" فكرة غير مسبوقة لكسر رهبة مادة الرياضيات لدى الطالبات، وتغيير الاتجاهات السلبية من خلال القيام بورش عمل مصغرة، وتوظف مادة الرياضيات في المهن.

وأوضحت صاحبة الفكرة المعلمة "آمنة القثامي" أن برنامج "مهن رياضية" عبارة عن ورش عمل مُصغرة تعتمد على قيام الطالبات بمشاريع تخيلية؛ حيث تم تشكيل مجموعة من الطالبات تتخيل أنها تمارس مهنة معينة تدخل مادة الرياضيات كجزء منها لا يمكن فصله، على اعتبار أنَّ الحساب لا ينحصر في مجال معين، وإنما في جميع المجالات المهنية.

وحول الفكرة قالت: "انبثقت الفكرة من كون البعض كان يرى في مادة الرياضيات أنها جامدة صامتة لا يوجد فيها حركة وحيوية وإبداع أو روح الاستمتاع لدى الطالبات". مشيرةً إلى أنه تم تطبيق الفكرة بشكلٍ عملي من خلال ورش عمل مُصغرة في المدرسة الابتدائية السادسة عشرة بالحوية، وبحضور قائدة المدرسة "حنان الخماش" ومشرفة المادة "مي القثامي"، وطاقم المعلمات والإداريات، لافتةً إلى أنَّ الفكرة لاقت استحسان الجميع الذين أشادوا بها، وطالبوا بتعميمها على جميع المدارس.

وعن الهدف والرسالة من خلال تلك الفكرة، قالت: "رسالتنا اكتشاف ذاتنا لنتمكن من استثمار إمكانياتنا للوصول للتميز والإبداع والرؤية تغيير الاتجاهات السلبية تجاه الرياضيات، وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطالبات وإشباع حاجة حب الاستطلاع. مشيرةً إلى أن كل ورشة تعتمد على مهنة معينة، ومنها على سبيل المثال "مهنة المحقق، والباحث الاجتماعي، والمحاسب في جمعية خيرية، والخياط، والبائع"، إضافة إلى مطويات ومقالات.

وعن أمنياتها قالت: "أتمنى من الطالبات أن يستشعرن أهمية الرياضيات كمادة إبداعية وينطلقن إلى آفاق أعلى".

