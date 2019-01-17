النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 معلمة وإدارية بالجبيل "بلا رواتب" منذ أكثر من 3 أشهر

​"إدارة الروضة" سلمتهن راتب شهر واشترطت التنازل لإخلاء الطرف

قالت مجموعة من المعلمات بإحدى الروضات الأهلية بمحافظة الجبيل، إنهن يعانين مما أسمينه "الظلم والتعسف" من قبل إدارة الروضة التي يعملن بها، مشيرات إلى أنهن لم يتسلمن رواتبهن منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت المعلمات المتضررات إنهن رفعن شكوى في فرع وزارة العمل بمحافظة الجبيل, وعلى الرغم من شكواهن إلا أن إدارة الروضة اكتفت بتسليمهن راتب شهر واحد فقط, وهو ما واجهته المعلمات بالرفض وطلب الاستقالة بشكل جماعي، إلا أن الإدارة مارست معهن صنوفاً أخرى من "التعسف الإداري"، بحسب قولهن، حيث خيرتهنّ بين الخضوع والاستسلام للأمر الواقع أو التوقيع بأنهن استلمن كافة مستحقاتهن، وبالتالي حصولهن على شهادات الخبرة وإخلاء الطرف.

وأكدت المعلمات في حديثهن لـ"سبق" أن ذلك جعلهن معلقات، فلم يستلمن مستحقاتهن، ولم يتم إخلاء طرفهن والسماح لهن بالبحث عن عمل بديل.

"سبق" بدورها تواصلت مع مسؤولي الروضة إلا أنها لم تتلق منهم أي تعليق حيال اتهامات المعلمات، وتم نشر تغريدة عبر حساب الروضة على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت تلويحاً بمقاضاة كل من يتطرق لموضوع المعلمات معتبرة ذلك نوعاً من التشهير.

من جانبه، أكد مدير مكتب التعليم بالجبيل ناصر بن عايد الشمري، لـ"سبق"، أنهم لم يتلقوا أي شكوى من المعلمات المتضررات، مشيراً إلى أن مكتب التعليم، ممثلاً بقسم التعليم الأهلي والأجنبي، يتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد إليه وفق الأنظمة والقوانين.

وأشار مصدر بمكتب العمل بالجبيل إلى أن المكتب يتابع باهتمام قضية الاستقالة الاجتماعية لكادر وأعضاء هيئة التدريس بإحدى الروضات الأهلية، مؤكداً أن مشكلتهن تحظى بمتابعة من المسؤولين في مكتب العمل، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لكل طرف حقه.

يذكر أن المتضررات، والبالغ عددهن 18 معلمة وإدارية، أنشأن وسماً على "تويتر" ناشدن من خلاله المسؤولين في مكتب العمل ومكتب التعليم، بالتدخل وحل مشكلتهن، لاسيما وأن بعضهن تعول أسرتها ولديهن التزامات مالية، وطالبن بإلزام إدارة الروضة بتسليمهن مستحقاتهن وختم شهادات الخبرة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
18 معلمة وإدارية بالجبيل "بلا رواتب" منذ أكثر من 3 أشهر
سبق

قالت مجموعة من المعلمات بإحدى الروضات الأهلية بمحافظة الجبيل، إنهن يعانين مما أسمينه "الظلم والتعسف" من قبل إدارة الروضة التي يعملن بها، مشيرات إلى أنهن لم يتسلمن رواتبهن منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت المعلمات المتضررات إنهن رفعن شكوى في فرع وزارة العمل بمحافظة الجبيل, وعلى الرغم من شكواهن إلا أن إدارة الروضة اكتفت بتسليمهن راتب شهر واحد فقط, وهو ما واجهته المعلمات بالرفض وطلب الاستقالة بشكل جماعي، إلا أن الإدارة مارست معهن صنوفاً أخرى من "التعسف الإداري"، بحسب قولهن، حيث خيرتهنّ بين الخضوع والاستسلام للأمر الواقع أو التوقيع بأنهن استلمن كافة مستحقاتهن، وبالتالي حصولهن على شهادات الخبرة وإخلاء الطرف.

وأكدت المعلمات في حديثهن لـ"سبق" أن ذلك جعلهن معلقات، فلم يستلمن مستحقاتهن، ولم يتم إخلاء طرفهن والسماح لهن بالبحث عن عمل بديل.

"سبق" بدورها تواصلت مع مسؤولي الروضة إلا أنها لم تتلق منهم أي تعليق حيال اتهامات المعلمات، وتم نشر تغريدة عبر حساب الروضة على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت تلويحاً بمقاضاة كل من يتطرق لموضوع المعلمات معتبرة ذلك نوعاً من التشهير.

من جانبه، أكد مدير مكتب التعليم بالجبيل ناصر بن عايد الشمري، لـ"سبق"، أنهم لم يتلقوا أي شكوى من المعلمات المتضررات، مشيراً إلى أن مكتب التعليم، ممثلاً بقسم التعليم الأهلي والأجنبي، يتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد إليه وفق الأنظمة والقوانين.

وأشار مصدر بمكتب العمل بالجبيل إلى أن المكتب يتابع باهتمام قضية الاستقالة الاجتماعية لكادر وأعضاء هيئة التدريس بإحدى الروضات الأهلية، مؤكداً أن مشكلتهن تحظى بمتابعة من المسؤولين في مكتب العمل، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لكل طرف حقه.

يذكر أن المتضررات، والبالغ عددهن 18 معلمة وإدارية، أنشأن وسماً على "تويتر" ناشدن من خلاله المسؤولين في مكتب العمل ومكتب التعليم، بالتدخل وحل مشكلتهن، لاسيما وأن بعضهن تعول أسرتها ولديهن التزامات مالية، وطالبن بإلزام إدارة الروضة بتسليمهن مستحقاتهن وختم شهادات الخبرة.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:54 PM
​"إدارة الروضة" سلمتهن راتب شهر واشترطت التنازل لإخلاء الطرف

18 معلمة وإدارية بالجبيل "بلا رواتب" منذ أكثر من 3 أشهر

A A A
محمد عبيد - الجبيل
0
1,223

قالت مجموعة من المعلمات بإحدى الروضات الأهلية بمحافظة الجبيل، إنهن يعانين مما أسمينه "الظلم والتعسف" من قبل إدارة الروضة التي يعملن بها، مشيرات إلى أنهن لم يتسلمن رواتبهن منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت المعلمات المتضررات إنهن رفعن شكوى في فرع وزارة العمل بمحافظة الجبيل, وعلى الرغم من شكواهن إلا أن إدارة الروضة اكتفت بتسليمهن راتب شهر واحد فقط, وهو ما واجهته المعلمات بالرفض وطلب الاستقالة بشكل جماعي، إلا أن الإدارة مارست معهن صنوفاً أخرى من "التعسف الإداري"، بحسب قولهن، حيث خيرتهنّ بين الخضوع والاستسلام للأمر الواقع أو التوقيع بأنهن استلمن كافة مستحقاتهن، وبالتالي حصولهن على شهادات الخبرة وإخلاء الطرف.

وأكدت المعلمات في حديثهن لـ"سبق" أن ذلك جعلهن معلقات، فلم يستلمن مستحقاتهن، ولم يتم إخلاء طرفهن والسماح لهن بالبحث عن عمل بديل.

"سبق" بدورها تواصلت مع مسؤولي الروضة إلا أنها لم تتلق منهم أي تعليق حيال اتهامات المعلمات، وتم نشر تغريدة عبر حساب الروضة على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت تلويحاً بمقاضاة كل من يتطرق لموضوع المعلمات معتبرة ذلك نوعاً من التشهير.

من جانبه، أكد مدير مكتب التعليم بالجبيل ناصر بن عايد الشمري، لـ"سبق"، أنهم لم يتلقوا أي شكوى من المعلمات المتضررات، مشيراً إلى أن مكتب التعليم، ممثلاً بقسم التعليم الأهلي والأجنبي، يتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد إليه وفق الأنظمة والقوانين.

وأشار مصدر بمكتب العمل بالجبيل إلى أن المكتب يتابع باهتمام قضية الاستقالة الاجتماعية لكادر وأعضاء هيئة التدريس بإحدى الروضات الأهلية، مؤكداً أن مشكلتهن تحظى بمتابعة من المسؤولين في مكتب العمل، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لكل طرف حقه.

يذكر أن المتضررات، والبالغ عددهن 18 معلمة وإدارية، أنشأن وسماً على "تويتر" ناشدن من خلاله المسؤولين في مكتب العمل ومكتب التعليم، بالتدخل وحل مشكلتهن، لاسيما وأن بعضهن تعول أسرتها ولديهن التزامات مالية، وطالبن بإلزام إدارة الروضة بتسليمهن مستحقاتهن وختم شهادات الخبرة.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,142
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,657
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,947
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,849

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة